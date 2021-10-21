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Пандемія коронавірусу затягнеться ще на рік: у ВООЗ назвали причину

21 жовтня 2021, 07:26
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Повільний процес вакцинації від COVID-19 в бідних країнах призведе до того, що коронавірусна криза затягнеться на весь 2022 рік.

Пандемія, коронавірус
Коли закінчиться пандемія коронавірусу - свіжий прогноз ВООЗ / Reuters

Пандемія коронавірусу триватиме на рік довше, ніж потрібно, спрогнозували у Всесвітній організації охорони здоров'я. Причина цього - повільна вакцинація в бідних країнах.

Такий прогноз озвучив старший радник ВООЗ Брюс Ейлуорд, передає ВВС. За його словами, наприклад, в Африці на даний момент від коронавірусу вакциновано менше 5% населення. Він закликав багаті держави відмовитися від своїх місць у черзі на вакцини, щоби фармкомпанії змогли віддати перевагу країнам з низькими доходами.

В іншому випадку, як сказав Ейлуорд, коронавірусна криза може "легко затягнутися до 2022 року".

"Я можу вам сказати, що ми не на вірному шляху. Нам дійсно потрібно прискорити (вакцинацію, — ред.), інакше знаєте що? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж потрібно", - зазначив представник ВООЗ.

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Раніше альянс благодійних організацій the People's Vaccine опублікував нові дані, згідно з якими лише одна із семи доз, обіцяних фармацевтичними компаніями і багатими країнами, дійсно досягає своїх пунктів призначення в бідних державах.

Коронавірус в Україні

В Україні зростає захворюваність на коронавірус через те, що країна зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних захворювань. Єдиний варіант виходу з карантину – збільшити темпи вакцинації щонайменше удвічі, заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021 року, в Україні було зареєстровано 2 679 185 хворих на коронавірус за весь час пандемії.

Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.

"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми щодня перед цим вибором", - заявив президент.

За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.

Тим часом у світі зафіксували новий підвид штаму коронавірусу Дельта AY.4.2. Він може бути ще заразнішим і з'явився в середині літа в декількох європейських країнах. Тепер він дістався до Ізраїлю.

Заразився новим штамом коронавірусу AY.4.2 11-річний хлопчик, який повернувся з Молдови. Мутацію COVID-19 виявили у неповнолітнього під час тестування в аеропорту Тель-Авіва.

Хлопчика одразу ж ізолювали. Уточнюється, що хворий після прильоту ні з ким не спілкувався. Зараз він під наглядом лікарів.

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