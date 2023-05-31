"Путін оживив мертвий мозок НАТО електрошоком": Макрон шокував заявою про президента РФ

Макрон заявив, що справа не в тому, щоб замінити НАТО оборонною структурою з франко-німецьким домінуванням, а "справа в тому, щоб побудувати потужну Європу".

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Макрон, Путін / Колаж Главред, фото УНІАН, скріншот YouTube

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що вторгнення Росії в Україну відродило НАТО і змусило відродитися "мертвий мозок".

Макрон зазначив, що шкодує про грубе висловлювання у бік здібностей Альянсу 4 роки тому.

"У грудні 2019 року у мене були різкі слова на адресу НАТО, якими я підкреслив тоді розбіжності, що існували в його серці між Туреччиною і декількома іншими державами, кажучи про смерть мозку. Сьогодні я можу сказати, що Володимир Путін оживив його найгіршим електрошоком", - сказав Макрон, пише Bloomberg.

Французький лідер заявив, що хоче, щоб країни-члени Європейського Союзу обговорили поглиблення співпраці для набуття власних ударних можливостей і забезпечення власної безпеки на тлі постійної загрози з боку Росії. Він запросив європейських міністрів оборони обговорити цю тему на конференції в Парижі 19 червня.

Макрон заявив, що справа не в тому, щоб замінити НАТО оборонною структурою з франко-німецьким домінуванням, а "справа в тому, щоб побудувати потужну Європу".

Макрон виступив проти арешту Путіна

При цьому Макрон вважає, що російського диктатора Володимира Путіна не можна заарештовувати, якщо він виявиться єдиною людиною, з якою потрібно буде вести переговори щодо миру в Україні.

"Якщо через кілька місяців у нас з'явиться вікно для переговорів, питання буде стояти між судом і переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, яких ви маєте де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетними", - заявив Макрон.

За його словами, за таких умов переговори будуть важливішими, ніж бажання посадити російського диктатора у в'язницю за військові злочини проти України.

Ордер на арешт диктатора Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для дачі свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, Путін тепер суб'єкт з офіційним статусом підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Заарештувати Путіна можуть у 123 країнах, де ратифіковано Римський статут.

Водночас прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань по ньому не несе. З даним органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять з Міжнародного суду, будуть для нас "юридично нікчемними", - сказала Захарова.

Дивіться відео про те, коли заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв отримає ордер від Гааги:

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