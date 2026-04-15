Україна посилить оборону: Зеленський оприлюднив ключові домовленості з Європою

Росія не припиняє обстріли українських міст. У зв’язку з цим Україна щодня потребує ракет для ППО.

Зеленський повідомив про домовленості з Європою

Головні тези Зеленського:

Україна щодня потребує ракет через постійні атаки РФ

Досягнуто домовленостей щодо ракет PAC-2 та систем IRIS-T

Київ готує нові угоди з партнерами

На кожен удар РФ буде відповідь — санкціями та посиленням оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим дипломатичним пріоритетом країни залишається посилення протиповітряної оборони на тлі триваючих російських атак.

За його словами, Україна щодня потребує ракет для ППО, оскільки Росія не припиняє удари по українських містах. Тільки за останню добу атаки були зафіксовані по Дніпру, Черкасам, Харкову, Кривому Рогу, Чернігову, а також по Донбасу та Запоріжжю.

"Лише в Дніпрі вчора п'ятеро людей загинули внаслідок російського удару… У Черкасах загинув маленький хлопчик – йому було вісім років… У Запоріжжі від удару по автобусній зупинці також загинула людина. Мої співчуття рідним і близьким", – написав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія продовжує застосовувати тактику комбінованих ударів, тому Україна має бути готова знищувати всі типи повітряних цілей. У цьому контексті важливу роль відіграє програма PURL, яка забезпечує постачання антибалістичних ракет.

Президент повідомив, що Україна вже отримала додаткові внески в цю програму від Німеччини та Норвегії. Крім того, досягнуто домовленостей з Німеччиною про передачу ракет PAC-2 та додаткових пускових установок для систем IRIS-T, а також з Норвегією — про посилення ППО.

За словами Зеленського, триває робота над новими угодами з міжнародними партнерами. Він наголосив, що кожне таке рішення допомагає врятувати тисячі життів українців.

Також Україна разом з європейськими партнерами працює над розвитком власного виробництва систем ППО, ракет і безпілотників. Президент зазначив, що найближчим часом очікується додаткове посилення оборонних можливостей завдяки спільним проєктам.

Зеленський запевнив, що на кожен російський удар Україна даватиме відповідь — через санкції, розвиток власної оборони та співпрацю з союзниками.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Крім того, минулої ночі російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Щонайменше троє людей поранені.

Російські війська тричі за ніч атакували промислову зону міста Суми за допомогою дронів. Під час гасіння пожежі рятувальники опинилися під повторними ударами окупантів.

В Одеській області під удар РФ потрапила портова інфраструктура.

В результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомили у ЗС ЗСУ, в ніч на 15 квітня (з 18:00 14 квітня) армія РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 324 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/придушено 309 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання балістичних ракет і 13 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Україна готує відповідь на "Орєшнік": що відомо Народний депутат Федір Веніславський розповів, що робоча група ГУР запустила ракетоносій з транспортного літака на висоті близько 8 км. "Це було здійснено вперше на території Європейського континенту і вдруге у світовій історії. Першими таке зробили США в середині 70-х років. Але наша висота виведення є рекордною", — підкреслив Веніславський. Ця повітряна система в найближчому майбутньому може перетворитися на "повітряний космодром". Запуск ракет з повітря економить енергію на проходження щільних шарів атмосфери, що значно збільшує дальність і ефективність ураження. Систему планують використовувати як для мирних цілей, так і для протидії російським ракетам "Орєшнік". "Це унікальні результати роботи нашої групи, яку очолює ГУР. Зараз продовжуємо працювати в цьому напрямку", — сказав Веніславський.

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

