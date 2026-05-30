"Навіть були істерики": Ксенія Мішина здивувала зізнаннями про себе

Ксенії Мішиній на початку акторської кар'єри було важко впоратися з хвилюванням під час зйомок.

Ксенія Мішина здивувала зізнаннями про себе

Українська актриса Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками несподіваними подробицями зі свого життя. Артистка зізналася, що за впевненим екранним образом ховається досить сором'язлива людина.

У своєму Instagram артистка розповіла, що довгий час відчувала дискомфорт перед камерою і з трудом звикала до публічності. За словами Мішиної, на початку акторського шляху їй було вкрай складно справлятися з хвилюванням під час зйомок.

Актриса також зізналася, що не відразу змогла адаптуватися до ведення соціальних мереж. Вона зазначила, що раніше їй не подобалося постійно перебувати в публічному просторі, а створення контенту нерідко супроводжувалося сильними переживаннями.

"Незважаючи на те, що я обрала публічну професію, в житті я досить сором'язлива людина і досі часто ніяковію в найзвичайніших ситуаціях. Я також довго ненавиділа вести соцмережі, навіть були істерики", – написала актриса.

Ще одним несподіваним фактом стали спогади про першу акторську візитівку. За словами знаменитості, записати її вдалося лише після 37 дублів, оскільки тоді страх перед камерою був особливо сильним. Однак бажання досягти успіху в професії допомогло їй подолати внутрішні бар'єри.

Крім того, Мішина відверто розповіла про особисте життя. Актриса зазначила, що, незважаючи на кілька пропозицій руки і серця, офіційно заміж вона ніколи не виходила.

Поділилася знаменитість і сімейною історією, пов'язаною з народженням сина. Вона розповіла, що з дитинства мріяла назвати майбутню дитину Данилом і навіть під час вагітності зверталася до малюка саме так. Однак незадовго до пологів змінила рішення, і в підсумку син отримав ім'я Платон.

Також актриса зізналася, що мріє про дочку, папугу, що розмовляє, та великий акваріум, який хотіла б встановити у себе вдома.

Відверті зізнання зірки викликали жвавий відгук серед підписників, багато з яких зазначили, що такі зізнання допомагають побачити знаменитість з абсолютно іншого боку.

Про особу: Ксенія Мішина Ксенія Мішина — українська акторка та телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостной". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проекту "Танці з зірками-6".

