"Усі постійно хворіють": Alyona Alyona поскаржилася на погіршення здоров’я

Співачка зазначила, що протягом останніх місяців їй доводиться постійно боротися з новими симптомами.

https://glavred.net/stars/vse-postoyanno-boleyut-alyona-alyona-pozhalovalas-na-uhudshenie-zdorovya-10768982.html Посилання скопійоване

Alyona Alyona поскаржилася на погіршення здоров’я / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Коротко:

Артистка вирішила звернутися за консультацією до імунолога

Чергове нездужання з'явилося у неї відразу після недавнього одужання

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про проблеми зі здоров'ям, які турбують її останнім часом.

У своїх Instagram Stories артистка зізналася, що вирішила звернутися за консультацією до імунолога, оскільки стала занадто часто стикатися з різними захворюваннями і хоче з'ясувати причину такого стану.

відео дня

За словами співачки, чергове нездужання з'явилося практично відразу після недавнього одужання. Вона розповіла, що вранці прокинулася з болем у горлі та запаленими мигдалинами, хоча зовсім недавно вже перенесла кілька хвороб поспіль.

Виконавиця зазначила, що за останні місяці їй постійно доводиться боротися з новими симптомами. За її словами, після лікування кашлю починається нежить або інші проблеми зі здоров'ям, що викликає у неї серйозне занепокоєння.

Alyona Alyona сподівається, що обстеження допоможе зрозуміти, чи пов'язане часте нездужання з ослабленням імунітету або існують інші причини погіршення самопочуття.

Крім того, артистка поділилася роздумами про те, що багато людей навколо також почали хворіти значно частіше. Вона зізналася, що не може зрозуміти, чому в зрілому віці стикається з хворобами частіше, ніж це було у її батьків у аналогічному віці.

"Чи правда, що ми стали частіше хворіти? У дитинстві я теж хворіла, але чомусь зараз так багато всього, і всі навколо мене постійно хворіють. Можна було б сказати, що це вік, адже вже за 30, а моїм батькам теж було за 30, і вони не сильно хворіли. А ми чомусь стали хворіти, і мені це не подобається", – підкреслила артистка.

Співачка наголосила, що має намір розібратися в ситуації та знайти пояснення тому, що відбувається, щоб поліпшити своє здоров'я та самопочуття.

Alyona Alyona / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Таїсія Повалій, яка покинула Україну заради РФ і відкрито стала на бік Кремля, засуджена українським судом до тюремного ув'язнення з конфіскацією майна. Повалій чекає не тільки тюремний термін на папері, а й повна конфіскація українських активів.

Також Адель Асанті шокувала відвертими зізнаннями про важкі наслідки невдалої пластики сідниць. Блогерка зізналася, що зіткнулася з серйозним ускладненням після того, як хірург переплутав і встановив їй грудні імпланти.

Вас може зацікавити:

Про особу: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Олегівна Савраненко) — українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред