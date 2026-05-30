Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

Юрій Берендій
30 травня 2026, 16:33оновлено 30 травня, 18:24
Внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі загинув машиніст, двох працівників поранено.
Росія завдала удару по залізниці Запоріжжя - що відомо про наслідки / Фото ілюстративне. Колаж: Главред, фото: Нацполіція, прокуратура Сумської області

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ атакувала цивільну залізничну інфраструктуру в Запоріжжі
  • Внаслідок ворожого обстрілу загинув залізничний машиніст
  • Ще двоє працівників залізниці отримали поранення

Російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти цивільної залізничної інфраструктури України. Внаслідок удару по Запоріжжю загинув машиніст, пошкоджено рухомий склад. Про це повідомила "Укрзалізниця".

"Сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок російського обстрілу загинув машиніст, ще двоє працівників отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також у компанії зазначили, що родині загиблого співробітника та травмованим працівникам буде надано всю необхідну підтримку й допомогу.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький наполіг на необхідності масштабних атак по залізничних мостах через Дніпро для паралізації української логістики, включно з аеропортом "Бориспіль" як ключовою ціллю. Росія прагне зірвати постачання техніки на фронт, що збігається з ударом по об’єктах цивільної інфраструктури України.

Увечері президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка виявила підготовку нового масованого удару РФ, тому Повітряні сили та інші захисники неба будуть працювати 24/7.

Як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Ігор Романенко прогнозував можливість повторного масштабного ракетного удару Росією вже найближчим часом через проблеми української ППО із збиттям балістичних ракет.

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

