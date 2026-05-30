Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс

Юрій Берендій
30 травня 2026, 15:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Жданов оцінив ймовірність ударів РФ по урядових об’єктах у Києві та пояснив, чому такі атаки малоймовірні й мають радше психологічний характер.
Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс
Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу - Жданов назвав причину / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що розповів Олег Жданов:

  • Удари РФ по урядових будівлях у Києві є малоймовірними
  • Стримувальним фактором для атак є посольство Китаю поблизу
  • Жодна країна зараз не проводить масової евакуації дипломатів

Нещодавно російське МЗС погрожувало можливими ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві. Однак удари по адміністративних та урядових будівлях малоймовірні. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами Жданова, удари по вулиці Банковій та будівлі Верховної Ради малоймовірні. Він звернув увагу, що раніше голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов також заявляв про відсутність планів атакувати ці об'єкти, пояснюючи це тим, що там нібито не ухвалюють ключових рішень.

відео дня

Водночас експерт вважає, що справжня причина може полягати в іншому. На його думку, важливу роль відіграє розташування поблизу цих будівель посольства Китаю, яке знаходиться в радіусі приблизно одного кілометра від Банкової та Верховної Ради. Саме цей фактор він назвав додатковим стримувальним елементом.

"Тим більше, Китай, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вивозитиме він із Києва своїх дипломатів, заявив, що він за мир, тим самим давши зрозуміти, що Пекін не схвалює удари по українській столиці. А щодо вивезення дипломатів Китай скромно промовчав", - йдеться у повідомленні.

Жданов також підкреслив, що нині жодна держава не проводить масової евакуації своїх дипломатичних представництв з України, як це відбувалося напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, коли багато посольств заздалегідь вивезли персонал і тимчасово припинили роботу.

"Тому удари по адміністративних будівлях, якщо й будуть, здійснюватимуться виключно з метою психологічного впливу. Це під час Другої світової війни було сенс це робити, і Гітлер намагався наносити удари по Москві, щоб змусити уряд виїхати зі столиці. А сьогодні центр прийняття рішень там, де знаходиться людина або група осіб, які приймають рішення. Але така Росія: вона досі воює за шаблонами Другої світової, а креативить вкрай рідко", - підсумував він.

Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс
Звідки і якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Загроза ударів по Києву - останні новини за темою

Відповідь голови комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрія Картаполова показала, що у Москві не вважають Верховну Раду та Офіс президента України справжніми центрами ухвалення рішень в Києві, навіть після заяв МЗС про можливі удари по цих об’єктах. На його думку, реальними ціллями є лише захищені командні пункти ЗСУ, розташовані поза центром столиці.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін зробила важливу заяву, яка підтверджує, що Пекін намагається дистанціюватися від агресивної риторики Москви щодо ударів по Києву та закликає до діалогу і переговорів. Це свідчить про неприйняття Китаєм ударів по українській столиці, що є важливим фактором стримування.

Як раніше повідомляв Главред, Кремль розглядає можливість регулярних атак по Києву, але підкреслює, що це не означає щоденності ударів. Глава ЦПД при РНБОУ Андрій Коваленко відзначає, що основною метою таких дій є психологічний тиск на населення та міжнародну спільноту задля досягнення політичних цілей Росії.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні Олег Жданов новини України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

16:51Синоптик
Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

16:33Війна
Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

14:29Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

Кінець тривогам: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

Кінець тривогам: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

Улюбленець долі в червні: на кого чекають доленосні новини та новий етап у житті

Улюбленець долі в червні: на кого чекають доленосні новини та новий етап у житті

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

Останні новини

17:01

Як ще можна назвати Оксану українською: тільки не Ксюша

16:51

В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

16:51

Папуга лаявся на дітей і "посилав куди подалі" птахів у зоопарку

16:42

Джинси додадуть 5 кілограм на рівному місці: стиліст розкрила, як врятувати образВідео

16:33

"М'ясорубка" на фронті: Коваленко розкрив причину колосальних втрат армії РФВідео

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
16:33

Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

16:26

Хліб буде свіжим тижнями: дієтологиня розкрила геніальний спосіб зберігання

16:13

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибірВідео

16:06

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

Реклама
15:51

Всього кілька простих дій допоможуть захистити автомобіль від літньої спекиВідео

15:43

Ротару похвалилася онукою та звернулася до неї з особливого приводу — деталі

15:39

Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс

15:18

Прикмети про волосся: чому домашня стрижка чоловіка руйнує шлюб

15:15

Щоб не накликати біду: які трави категорично не можна освячувати на Трійцю

15:11

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт насправді ховається і кричить ночамиВідео

14:45

"Навіть були істерики": Ксенія Мішина здивувала зізнаннями про себе

14:43

Студентка пережила момент, який спочатку налякав, а потім розсмішив усіх

14:39

Війна дронів та інтелекту: Юсов назвав ключові технологічні тренди на наступні 12 місяців

14:37

Зникає удача та фінансові ресурси: чому не можна спати з мокрим волоссям

14:29

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись боїВідео

Реклама
14:13

Емма стала Оскаром: дочка Джей Ло зважилася на камінг-аут

13:47

"Незважаючи на зраду": український фільм отримав престижну премію "Еммі"Відео

13:31

У пустелі відкрили посудину й знайшли загадкові скарби епохи халіфів

13:07

"Поганого не зробила": Олена Тополя висловилася про зради в шлюбі

13:07

РФ змінює цілі атак: Жданов розкрив небезпеку нових ракетних ударів по Києву

12:58

Чому жовтіє цибуля: прихована загроза може отруїти ґрунт на 20 роківВідео

12:55

"Усі постійно хворіють": Alyona Alyona поскаржилася на погіршення здоров’я

12:22

Кількість загиблих зросла: РФ масовано атакує Запоріжжя, що відомо про наслідкиФото

12:20

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

12:09

Брати виловили величезну рибу, яку називають "скарбом морів"

11:54

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

11:45

Знищили одразу два літаки Ту і не тільки: "Мадяр" заявив про вибухову ніч в РФ

11:25

РФ готується до масованого обстрілу: авіаексперт розкрив, чим битимуть цього разу

11:14

"Усі ж бачать": дружину Остапчука запідозрили у фейковому весіллі

11:09

Юна полтавчанка змусила весь світ говорити про себе після гучної перемоги

10:58

Для тих, хто народився у конкретні чотири місяці, доля приготувала особливу місію

10:38

То зліт, то падіння: чому у людей-"вісімок" найскладніша й найпотужніша карма

10:05

"Гірко молодим": 24-річний автор хіта "Смарагдове небо" одружився

09:51

"Це війна на виснаження": українські дрони все сильніше впливають на перебіг війни - WP

09:44

Здіймається густий стовп диму: потужний вибух прогримів біля Рівного - є влучання

Реклама
09:43

Як правильно знищити амброзію та чому косіння тримером лише шкодитьВідео

09:07

Гороскоп на завтра, 31 травня: Терезам - успіх, Овнам - непорозуміння

08:44

Більшість помиляється: коли і як поливати помідори, щоб не втратити врожай

08:30

РФ атакували дрони: під ударом авіазавод у Таганрозі та нафтобаза в Армавірі

08:00

Портулак може заполонити город за лічені дні: як позбутися бур’яну без хіміїВідео

07:34

Україна та Канада налагодять спільне виробництво дронів для ЗСУ

05:25

"Підсипали та підкладали": Ользі Сумській намагалися нашкодити

05:00

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

04:37

Суворі прикмети на свято 30 травня: що можна і не можна робити

04:24

РФ готується до нового обстрілу Києва: "Флеш" назвав можливі цілі окупантів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти