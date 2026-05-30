Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс

Жданов оцінив ймовірність ударів РФ по урядових об’єктах у Києві та пояснив, чому такі атаки малоймовірні й мають радше психологічний характер.

Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу - Жданов назвав причину

Нещодавно російське МЗС погрожувало можливими ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві. Однак удари по адміністративних та урядових будівлях малоймовірні. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами Жданова, удари по вулиці Банковій та будівлі Верховної Ради малоймовірні. Він звернув увагу, що раніше голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов також заявляв про відсутність планів атакувати ці об'єкти, пояснюючи це тим, що там нібито не ухвалюють ключових рішень.

Водночас експерт вважає, що справжня причина може полягати в іншому. На його думку, важливу роль відіграє розташування поблизу цих будівель посольства Китаю, яке знаходиться в радіусі приблизно одного кілометра від Банкової та Верховної Ради. Саме цей фактор він назвав додатковим стримувальним елементом.

"Тим більше, Китай, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вивозитиме він із Києва своїх дипломатів, заявив, що він за мир, тим самим давши зрозуміти, що Пекін не схвалює удари по українській столиці. А щодо вивезення дипломатів Китай скромно промовчав", - йдеться у повідомленні.

Жданов також підкреслив, що нині жодна держава не проводить масової евакуації своїх дипломатичних представництв з України, як це відбувалося напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, коли багато посольств заздалегідь вивезли персонал і тимчасово припинили роботу.

"Тому удари по адміністративних будівлях, якщо й будуть, здійснюватимуться виключно з метою психологічного впливу. Це під час Другої світової війни було сенс це робити, і Гітлер намагався наносити удари по Москві, щоб змусити уряд виїхати зі столиці. А сьогодні центр прийняття рішень там, де знаходиться людина або група осіб, які приймають рішення. Але така Росія: вона досі воює за шаблонами Другої світової, а креативить вкрай рідко", - підсумував він.

Відповідь голови комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрія Картаполова показала, що у Москві не вважають Верховну Раду та Офіс президента України справжніми центрами ухвалення рішень в Києві, навіть після заяв МЗС про можливі удари по цих об’єктах. На його думку, реальними ціллями є лише захищені командні пункти ЗСУ, розташовані поза центром столиці.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін зробила важливу заяву, яка підтверджує, що Пекін намагається дистанціюватися від агресивної риторики Москви щодо ударів по Києву та закликає до діалогу і переговорів. Це свідчить про неприйняття Китаєм ударів по українській столиці, що є важливим фактором стримування.

Як раніше повідомляв Главред, Кремль розглядає можливість регулярних атак по Києву, але підкреслює, що це не означає щоденності ударів. Глава ЦПД при РНБОУ Андрій Коваленко відзначає, що основною метою таких дій є психологічний тиск на населення та міжнародну спільноту задля досягнення політичних цілей Росії.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

