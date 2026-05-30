В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

Ангеліна Підвисоцька
30 травня 2026, 16:51
Відчутне потепління прийде в Україну у перший день літа.
снег в Украине
В Україні випав сніг / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот із відео

Що відомо:

  • У Карпатах випав сніг
  • Температура повітря опустилась до -1 градуса

В Україні випав сніг прямо перед літом. Температура повітря опустилась до -1 градуса. Про це повідомив Василь Фіцак.

"В Чорногорі все стабільно, пішов сніжок, а позначка термометра на -1С", - йдеться у повідомленні.

Гірські рятувальники Прикарпаття теж підтвердили, що зранку 30 травня на горі Піп Іван було хмарно та лежав сніг.

"Станом на 9.05 30.05.2026 на горі Піп Іван хмарно, сніг, вітер західний 13 м/с, температура повітря -1°С", - йшлось у повідомленні.

Погода в Україні

Погода в Україні вже 1 червня почне покращуватись. Температура повітря може підвищитись до +20 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

"Літо розпочнеться за графіком! Вже 1-го червня, у понеділок, можна буде розкрутити і закинути оці осоружні плащ-светр-пуховик подалі з очей і почати мружитися від сонця і грітися на ньому ж. Температура повітря отримає довгоочікувані "двадцятки" від атмосфери - повсюди прийде потепління", - йдеться у повідомленні.

Прохолодна погода буде ще 30-31 травня. У ці дні будуть дощі.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні продовжиться період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних та південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.

Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він прийде на зміну антициклону Alexander.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

