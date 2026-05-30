"Поганого не зробила": Олена Тополя висловилася про зради в шлюбі

Співачка різко відреагувала на підозри у зраді Тарасу Тополі.

Олена Тополя про зради Тараса Тополя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Відома співачка Олена Тополя розвіяла чутки, пов'язані з її особистим життям. У програмі "Наодинці з гламуром" артистка жорстко відповіла на підозри у зрадах Тарасу Тополі.

За словами Тополі, підозри та плітки можуть обернутися проти тих, хто їх поширює, адже бумеранг ніхто не скасовував. Співачка запевнила, що не завдавала своєму колишньому партнеру болю зрадою.

"Я мала повне право займатися своїм особистим життям, як я хочу. Я нікому нічого поганого не зробила, і я не робила цього в шлюбі", — прямо висловилася артистка.

Олена закликала задуматися про інформацію, яку поширюють пліткарі, адже брехня може мати серйозні наслідки. Співачка натякнула, що за будь-яке зло послідує кармічна відповідь.

"Те, що намагалися поширити зовсім іншу інформацію, яка паплюжить мене... що хочете, те й робіть. Але кожне слово, кожна дія обов'язково повернеться. Пам'ятайте про це, особливо тоді, коли у вас є діти, які надалі відповідатимуть за кожну вашу дію. Якщо ви чините зло або паплюжите когось неправдою, обов'язково буде відповідь. Ось просто не сумнівайтеся. Цей рік дуже справедливий, і я вам це покажу", — заявила Тополя.

Про особу: Олена Тополя Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha почала виступати під ім'ям Олена Тополя.

