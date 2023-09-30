Україна вдарить ракетами по Криму, Путіну доведеться зробити вибір - Огризко

Україна битиме далекобійними ракетами по захопленому Криму ще до того, як ЗСУ підійдуть до його адміністративних кордонів, вважає Володимир Огризко.

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Путін буде вирішувати: виводити війська РФ з Криму або триматися там до останнього - дипломат / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Україна завдаватиме ударів далекобійними ракетами по російських окупантах у захопленому Криму ще до того, як війська підійдуть до півострова. Главі Кремля Володимиру Путіну доведеться робити вибір: триматися до останнього або виводити свої війська. Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що російські окупанти у Криму будуть під ударами далекобійних ракет України ще до моменту виходу ЗСУ до півострова. Такі заходи стануть аргументом для росіян, щоб вони задумалися.

"Далекобійними ракетами Путін отримає вже зараз, ще до того, як українські війська наблизяться до Криму. І це буде дуже стимулюючим аргументом для росіян", - вважає дипломат.

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Також він додав, що українська армія буде фактично дотискати загарбників на Кримському півострові, і Путіну доведеться зробити вибір.

"Путіну доведеться ухвалювати рішення, тому що в російській свідомості Крим став сакральним, став символом "величі". Але ця "велич" буде розбомблена нашими ракетами максимально швидко. А потім Путін вирішить, чи треба триматися до останнього або треба йти. Іншого варіанту у нього немає. Але при цьому він висуне абсолютно неприйнятні для нас умови і почне торгуватися, як базарна баба", - підкреслив Володимир Огризко.

Ситуація в Криму

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі 22 вересня. Будівля штабу частково зруйнована. Міністерство оборони російських загарбників визнало руйнування споруди.

Чи підуть ЗСУ на Крим найближчими місяцями, розповів військово-морський експерт Володимир Забродський. На його думку, такого сценарію у ситуації, яка розгортається, виключати не можна.

У Bloomberg назвали цілі України у зв'язку з ударами по Чорноморському флоту РФ та інших об'єктах в окупованому Криму. Журналісти зазначили, що ЗСУ прагнуть звільнити Кримський півострів, проте наземну операцію навряд чи вдасться провести вже цього року.

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