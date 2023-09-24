Удари по Криму скоро посиляться: Світан розповів про першу "ластівку"

Як підкреслив Світан, при збільшенні інтенсивності ударів можуть постраждати й цивільні, тому влада й закликає залишити територію Криму.

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Світан заявив, що удари по Криму скоро посиляться / Колаж: Главред, фото: Главред, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Удари по тимчасово окупованому Кримському півострову можуть збільшитися найближчим часом. Підтвердженням цього є заклики української влади до громадян з проханням евакуюватися. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан у військовому зведенні для 24 каналу.

Як підкреслив Світан, при збільшенні інтенсивності ударів можуть постраждати й цивільні, тому влада й закликає залишити територію Криму. Зокрема, Ірина Верещук укотре звернулась до українців, за можливістю, залишити Крим.

За словами військового експерта, коли лунають подібні заклики від влади, це означає, що найближчим часом буде збільшена інтенсивність ударів. Відповідно, росіяни, дійсно, можуть збивати ракети, і їхні уламки падатимуть на цивільні об'єкти.

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"Такі заклики від української влади ми ще почуємо. Дійсно, йде підготовка до масованих ударів по об'єктах тимчасово окупованого півострова. Звернення Верещук – це перша "ластівка". Отже, дійсно найближчим часом чекаємо потужних інтенсивних ударів по Криму", - сказав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація в Криму

Як повідомляв Главред, влада закликала українців виїхати з Криму. Віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українцям краще перечекати операцію зі звільнення півострова на підконтрольних Києву територіях або в третіх країнах.

Нагадаємо, що у центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи в п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. В штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео із наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "ми ж обіцяли, що далі буде".При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

До слова, глава ГУР Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Голова української розвідки зазначив, що в українському Криму є багато людей, які чекають на "бавовну" та звільнення півострова від окупантів.

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