Дістати до окупантів у Криму: Україна створює аналог Калібра — The Economist

Україна розробляє ракету з високою точністю і маневреністю – аналоги російських ракет Калібр і Х-101.
У нової зброї повинні бути характеристики, що ускладнюють перехоплення ворожими системами ППО, йдеться в матеріалі видання The Economist.
В першу чергу, Україна зацікавлена в застосуванні нових ракет при атаках на військові об'єкти окупантів в захопленому Криму. При цьому такі операції слід сприймати як допоміжні для більш важливих зусиль.
Підкреслюється, що мова йде про контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області. При цьому будь-який удар по логістиці або авіації ворога підриває боєздатність окупаційних військ на півострові.
Як розповів капітан ВМСУ Андрій Риженко, кампанія зі створення нестійкого стану в Криму триватиме аж до зими.
"Ми будемо продовжувати шукати слабкі місця Росії і продовжувати погіршувати російську оборону і логістику", — сказав він.
Крім того, Україна має намір позбавити РФ монополії в Чорному морі і відновити контроль над морськими шляхами. Вона знищує російські військові кораблі скрізь, де тільки може, а решту відтісняє на таку відстань, яка максимально ускладнює нанесення ударів по портах, містах і новому морському коридору, пишуть автори статті.
Видання додає, що Україна значно покращила співвідношення Військово-Морських сил у Чорному морі з РФ на свою користь. Якщо на початку повномасштабної війни це співвідношення знаходилося на рівні 12:1, а сьогодні рахунок становить 4:1.
Раніше повідомлялося, що РФ збирає ракети: українцям назвали ймовірні цілі масованих ударів окупантів. Російські окупанти економлять ракети, щоб взимку влаштувати масовані удари по Україні, заявила глава прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія вдарила по місцю збирання українських ракет. Російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де збирали українські ракети, повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він уточнив, що частину виробництва ракет з України перенесли за кордон.
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