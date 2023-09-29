Удари по Чорноморському флоту і прорив на Крим: у Bloomberg назвали цілі України

Україна проводить операції, спрямовані на реалізацію більш широкої стратегії в плані наступу на південному фронті, вважають американські журналісти.

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Україна має намір повернути Крим / Колаж: Главред, фото: DeepState, УНІАН

Сили оборони України активізували свої удари ракетами і БПЛА по захопленому агресором Росією Криму. Війська знищують зброю, бази та логістичні лінії. Київ працює над більш широкою стратегією наступу на півдні, але цього року вирішального наземного прориву на Кримський півострів навряд чи вдасться досягти.

Журналісти Bloomberg у своєму матеріалі пишуть, що Україна після знищення передових російських систем ППО, які закривали позиції окупантів на півострові, застосувала ще й крилаті ракети і БПЛА для знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, а також відбила так звані вишки Бойка, що використовувались окупантами для радіолокаційної діяльності.

У такій ситуації можливості Чорноморського флоту стали ще більш обмеженими.

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Джерела видання вважають, що удари ЗСУ по Криму - частина більш широкої стратегії, завданнями якої є руйнування російської логістики і припинення наступальних здібностей ворога.

Наземна операція в Криму

Також наголошується, що дії сил оборони України щодо Криму вказують на головний план Києва – повернення півострова. Втім, за оцінками співрозмовників журналістів, вирішальний прорив у наземній операції щодо кримського півострова цього року здійснити навряд чи вдасться.

Ситуація в Криму

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі 22 вересня. Міноборони російських загарбників визнало удар по стратегічному об'єкту. Будівля ЧФ РФ фактично зруйнована.

ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, армія України працює над тим, щоб розтрощити ключові логістичні лінії російських окупантів.

Військово-морський експерт Володимир Заблоцький назвав сценарій звільнення Криму. Як прогнозує аналітик, Кримський півострів перетвориться для окупантів на острів і вони змушені будуть піти під тиском ЗСУ в рамках "жесту доброї волі".

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