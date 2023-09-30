Чи підуть ЗСУ на Крим найближчими місяцями: експерт пояснив заяву про евакуацію

Україна просить своїх громадян в окупованому агресором Росією Криму залишити півострів і перечекати операцію щодо його звільнення на інших територіях.

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Україна здатна розпочати деокупацію Криму вже найближчими місяцями / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 33-тя ОМБр

Не можна виключати сценарію, за якого сили оборони України почнуть повноцінну операцію зі звільнення окупованого Криму найближчими місяцями. Попередження українців на півострові – адекватна практика і риторика уряду. Про це заявив капітан 1-го рангу у відставці, військово-морський експерт, оглядач Defence Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею Володимир Заблоцький.

В інтерв'ю Главреду у відповідь на питання про те, чи може заклик Кабміну з проханням до українців тимчасово залишити Крим бути пов'язаний з можливим початком повноцінної операції зі звільнення півострова, він припустив розвиток подібного сценарію.

"Ми не можемо цього виключати", - зазначив експерт.

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За його словами, заклик до українців залишити тимчасово захоплений Крим – адекватна риторика уряду.

"(Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина, - ред.) Верещук зробила те, що і повинен робити уряд – попередити цивільне населення про бойові дії і заходи, які повинні убезпечити людей. У політичному плані її заява є сигналом міжнародному співтовариству про те, що ми - не росіяни, які прийшли на нашу землю, а цивілізована країна", - підкреслив Заблоцький.

Ситуація в Криму

22 вересня армія України уразила штаб Чорноморського флоту Росії у захопленому її окупаційними військами Севастополі. Будівля штабу частково зруйнована і фактично непридатна для подальшого використання. Обвалення споруди визнали і в Міноборони РФ.

Військово-морський експерт Володимир Заблоцький зробив прогноз, згідно з яким війська РФ залишать Крим в рамках "жесту доброї волі". Після виходу ЗСУ до Азовського узбережжя та знищення Кримського мосту у загарбників більше не залишиться інших варіантів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль. Війська мають намір перерізати ключові маршрути логістики російських окупантів.

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