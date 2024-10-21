"Україна ризикує програти війну": Стефанчук звернувся до союзників

Спікер Верховної Ради наголосив, що для Путіна немає жодних червоних ліній.

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Україна чітко потребує допомоги від своїх партнерів / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

У понеділок, 21 жовтня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нерішучість партнерів України може призвести до програшу у війні з країною-агресором РФ.

Стефанчук наголосив, що поява військ КНДР в Росії свідчить про те, що для Путіна немає жодних червоних ліній.

"Сам факт залучення військових із Північної Кореї до війни проти України має стати для всього світу останнім дзвоном — що Росія не очікує якихось можливих ескалацій. Якщо ми будемо нерішучими, ми разом програємо цю війну", — сказав Стефанчук на брифінгу у Вільнюсі. відео дня

Армія КНДР / Инфографика: Главред

За словами Стефанчука, всі союзники та партнери мають усвідомити, що проти України діють три країни, які "об'єднані в вісь зла" — Росія, Іран і Північна Корея.

"І це три країни, які мають ядерний потенціал. І сьогодні Україна чітко потребує допомоги від своїх партнерів. Нам потрібне надання своєчасної зброї в необхідній кількості. Нам потрібні політичні рішення щодо отримання запрошення України до НАТО. Нам потрібні інші речі, які, ми точно знаємо, дадуть можливість здобути перемогу",— зазначив Стефанчук.

Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Залученість КНДР у війні проти України - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які будуть займатися у РФ навчанням окупантів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 18 військовослужбовців з Північної Кореї ще не встигли взяти участь у бойових діях, однак вже спробували втекти з позицій російських військ у Курській області. Однак їх затримали у Брянській області.

Ветеран АТО Тарас Чмут вважає, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні. За словами військового експерта, КНДР може допомогти країні-агресору РФ у великому мобілізаційному ресурсі.

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