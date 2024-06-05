Ще одній категорії українців заборонили виїжджати з країни: що відомо

Якщо в українців є паспорт іншої країни, їх насамперед розглядають виключно як громадян України, зазначили в Держприкордонслужбі.

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Україна заборонила виїзд чоловіків із подвійним громадянством / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

З 1 червня чоловіки віком від 18 до 60 років із подвійним громадянством не зможуть перетнути кордон - Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певній категорії українських чоловіків виїжджати з країни.

Як попередило Посольство США в Україні, українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому американсько-українські особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Тобто в умовах воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни.

Раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством цієї групи могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання в США. З 1 червня цей виняток було скасовано.

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"Якщо ви перебуваєте в Україні та не можете покинути країну, залишайтеся на місці й підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням. Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо громадянам США чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства та не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок в Україну. Існує надзвичайно високий ризик, що вам не дозволять виїхати, навіть маючи паспорт США", - зазначили в посольстві.

Що кажуть у Держприкордонслужбі

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив: якщо українці мають паспорт іншої країни, їх насамперед розглядають винятково як громадян України, тож на них поширюються національні права та обов'язки, передає LIGA.net.

"Формулювання, що поширюється на різних ресурсах про те, що українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, некоректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", - сказав речник ДПСУ.

Він звернув увагу, що подібні норми діяли й раніше.

Демченко також розповів, що прикордонники на кордоні неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до відповідальності, визначеної законом.

Подвійне громадянство в Україні Україна офіційно не визнає подвійного громадянства. Водночас законів, які б будь-яким чином карали за подвійне громадянство, не існує. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. У вересні 2021 року під час візиту до США Зеленський пообіцяв українській діаспорі у США запровадити подвійне громадянство.

Виїзд за кордон - останні новини

Чоловіки віком до 18 і понад 60 років, а також ті, які виключені з військового обліку за станом здоров'я і не скоювали тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил. До таких чоловіків належать особи з інвалідністю та важкими інфекційними захворюваннями.

В Україні офіційно дозволили студентам виїжджати за кордон. Зробити це вони зможуть з метою навчання або стажування, щоб здобути нові знання та досвід.

Раніше нардепи пропонували дозволити виїзд за кордон усім українським військовозобов'язаним чоловікам за умови перерахування грошей на Збройні Сили України. Законопроєкт розглядає можливість надати право виїзду чоловікам у віці від 18 до 60 років за наявності певних документів, а також відкриття рахунку в Державному банку з вкладом і його щомісячним поповненням під час перебування за кордоном.

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