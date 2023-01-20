Україна провела відверту розмову з Німеччиною про передачу танків Leopard

Резніков подякував уряду Німеччини та німецькому народу за військову допомогу Україні.

Танки Leopard 2 / Фото Вікіпедія

Після зустрічі Рамштайна міністр оборони України Олексій Резніков провів відверту розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Резніков зазначив, що вони відверто поговорили про постачання танків Leopard 2 Україні.

"Привітав німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса з призначенням на нову посаду. У нас відбулася відверта розмова про "Leopard-2". Продовження буде", - написав міністр Резніков в Twitter.

Резніков також подякував уряду Німеччини та німецькому народу за військову допомогу Україні та гостинність у "Рамштайн".

Олексій Резніков, Борис Пісторіус / соцмережі

Зустріч Рамштайн і передача танків Leopard 2 Україні

20 січня в Німеччині на авіабазі Рамштайн пройшла восьма зустріч з оборони України. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для України пріоритетом залишається наступальне озброєння і ППО.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня зустріч Рамштайна зміцнить стійкість України, проте ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків.

За результатами засідання так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Леопард.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що в Рамштайні були голоси "за" і "проти" цього рішення, але також пообіцяв переглянути запаси танків країни.

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