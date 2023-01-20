"Не хочуть передавати": у Пентагоні озвучили рішення щодо танків Leopard для України

На зустрічі у форматі Рамштайн зосередилися на тому, щоб в України була міць для успіхів на полі бою прямо зараз.

ВСУ, Остін / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін під час прес-конференції за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн заявив, що Німеччина поки не готова надати Україні танки Leopard.

"Я думаю, що ви вже чули, що сказав міністр оборони Німеччини раніше про надання танків Leopard 2. Так, ми зосередилися на тому, щоб Україна мала можливість і міць для того, щоб робити певні успіхи на полі бою прямо зараз. Ми розуміємо, про який проміжок часу ми говоримо: з сьогоднішнього дня і до весни, коли буде сприятлива пора для контрнаступу", - говорить він.

Він зазначив, що Німеччина поки не готова надати Україні Leopard.

"Коли мова про танки, так, сьогодні Польща пропонує Україні надати танки. Поки якісь інші додаткові оголошення я не можу надати. Ви чули, що сказав міністр оборони Німеччини. Вони поки не готові надати Україні Leopard", - підсумував Остін.

Танки Leopard для України

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

У Давосі міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди готові допомогти оплатити сучасні танки Leopard 2, які інші країни відправляють в Україну.

19 січня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard Україні, Варшава передасть їх сама.

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