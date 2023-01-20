"За танки будемо боротися": Зеленський висловився про витівку Німеччини на Рамштайні

Сьогоднішній Рамштайн зміцнить нашу стійкість, сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Володимир Зеленський / Офіс президента України, 93 ОМБр Холодний Яр

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня зустріч Рамштайна зміцнить стійкість України.

За словами Зеленського, Києву ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків.

"Сьогоднішній Рамштайн зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму відношенні - вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги. Так, ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щодня ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути прийняте", - заявив він.

Зустріч Рамштайн

20 січня на авіабазі Рамштайн в Німеччині пройшла восьма зустріч з оборони України. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для України пріоритетом залишається наступальне озброєння і ППО.

Однак за результатами засідання так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Леопард.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що в Рамштайні були голоси "за" і "проти" цього рішення, але також пообіцяв переглянути запаси танків країни.

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