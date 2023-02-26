"Україна отримує все необхідне": у Байдена пояснили ситуацію з винищувачами F-16

Україна вже отримує все необхідне - танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Постачання Україні F-16 - питання на майбутнє, - Салліван / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Президент США Джо Байден зосереджений на наданні Україні найнеобхіднішої військової техніки – танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти. Винищувачі F-16 - питання майбутнього. Про це заявив радник американського глави держави з національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє ABC News, він розповів про те, що завдання Байдена – переконатися в отриманні Україною всього найнеобхіднішого. На початку повномасштабного нападу йшлося про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітні ракетні комплекси Stinger.

Далі Києву передали артилерію, щоб стримати натиск російських окупантів на сході країни.

відео дня

За словами чиновника, тепер Україна отримує важку бронетехніку, а постачання винищувачів F-16 будуть обговорюватися тільки в майбутньому.

"На цьому етапі критично важливим елементом є здатність до наземного маневрування. А це означає танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти. Тому президент говорить про те, що він зосереджений на цих можливостях. А питання про F-16 - це питання на майбутнє", - пояснив Салліван.

У відповідь на питання про те, чи можуть Штати в майбутньому дати зелене світло на постачання F-16 Україні, він підкреслив, що інформує громадськість відповідно до риторики президента Джо Байдена.

Винищувачі F-16 для України

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше заявила, що перемовини між Києвом і Вашингтоном щодо постачання Україні винищувачів F-16 можуть тривати ще декілька місяців. За її словами, Штати можуть дати літаки тільки тоді, коли Україна підготує інфраструктуру для їх обслуговування.

Президент США Джо Байден сказав, що Україні на даному етапі війни з Росією не потрібні винищувачі F-16. На думку глави Білого дому, наразі Києву передають бронетехніку, яка потрібна ЗСУ для забезпечення успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

За даними CNN, президент України Володимир Зеленський формує список озброєнь, які вкрай необхідні ЗСУ. Зокрема, Києву потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії.

Дивіться відео Главред - Світан розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16

Наступ Росії на Україну: