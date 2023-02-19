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"Обговорення триватимуть": в США назвали головну умову передачі ЗСУ винищувачів F-16

19 лютого 2023, 21:20
Постпред Сполучених Штатів підкреслила, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.
'Обговорення триватимуть': в США назвали головну умову передачі ЗСУ винищувачів F-16
В США назвали головну умову передачі ЗСУ винищувачів F-16 / Фото Вікіпедія

Переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною щодо передачі українській армії винищувачів F-16 можуть тривати ще кілька місяців. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Ми дуже тісно працюємо з Україною, визначаючи, які їхні потреби і коли їм потрібно їх закрити. А також ми маємо бути впевнені, що у них є навички й можливість використовувати будь-які системи озброєнь, які ми їм дамо", - сказала Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN.

Вона підкреслила, що поки що про передачу винищувачів не йдеться, оскільки українська армія не може їх обслуговувати. За її словами, це головна умова, без якої Штати не можуть дати Києву F-16.

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"Україні не допоможе, якщо ми доправимо будь-які системи, які вони не зможуть використовувати. Тому дискусії продовжуватимуться протягом наступних кількох тижнів та місяців, поки ми визначаємо, як краще підтримати українців", - сказала постпред США.

Томас-Грінфілд наголосила, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

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