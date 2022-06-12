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Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя: починається процедура впізнання

12 червня 2022, 18:47

Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина - це"азовці".

Азовсталь
Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНІАН

Під час двох обмінів тілами загиблих Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя, які знаходились на заводі Азовсталь.

Як повідомляє колишній командир полку Азов (2016-2017) Максим Жорін, у Києві розпочалися заходи з ідентифікації загиблих.

"Багато деталей говорити не можу, але можу поділитися деякою інформацією. Вже відбулося два обміну тілами загиблих: перший - 160:160... під час другого обміну нещодавно ми змогли поміняти і забрати майже 60 тіл. (...) Ще майже стільки ж тіл потрібно повернути. Ще майже стільки ж тіл знаходиться в Маріуполі. Зараз йдуть процеси, переговори щодо подальшого обміну і повернення додому", - повідомив він.

Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина - це "азовці", сказав Жорін.

Є загиблі бійці всіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Це можна зрозуміти по одягу і шевронам, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника, знадобиться багато часу.

"Абсолютно всі тіла українських загиблих (яких вже повернули – ред.) вже знаходяться в Києві – і зараз починається дуже складна робота з упізнання тіл.

Жорін підкреслив, що доведеться проводити складні експертизи, процес ідентифікації може зайняти кілька місяців.

За його словами, патронатна служба "Азова" намагається прискорити і полегшити роботу з ідентифікації.

Також Жорін підкреслив, що переговори триватимуть до тих пір, поки Україна не поверне всіх загиблих захисників.

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Захисники Маріуполя

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше тисячі українських військовополонених із заводу Азовсталь в Маріуполі перевезли в Росію "для проведення слідчих дій". При цьому найближчим часом на територію країни-агресора можуть перевезти ще частину українських військовополонених з Маріуполя.

Нагадаємо, російські пропагандисти зняли на руїнах заводу Азовсталь, який знищили російські окупанти, цинічний кліп на пісню "Пливе кача". Пісню виконують російський співак і журналіст Акім Апачов, який родом з Маріуполя, разом з маловідомою виконавицею Дариною Фрей. При цьому вони співають українською мовою, пояснюючи це тим, що нібито "забрали його собі як трофей".

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