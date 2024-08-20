Україна покаже РФ "де раки зимують": операція на Курщині може дати серйозні плоди – експерт

Однією з цілей операції на Курщині було змінити настрій партнерів, і частково вона досягнута. Але перехідною межею стане дозвіл бити по РФ західною зброєю.

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Операція на Курщині може дати серйозні плоди, зазначає Сунгуровський/ колаж: Главред, фото: Главред, 4 окрема танкова бригада

Операція України в Курській області не докорінно, але вже змінила настрої західних партнерів.

Внаслідок таких дій української сторони серед західних партнерів уже випарувалися ті панічні настрої, які були раніше, і всі одразу заговорили, що Україна ще й наступати вміє. Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю Главреду.

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"Ті панічні настрої, які були до того, випарувалися, а всі одразу заговорили про те, що Україна не лише відступати, а ще й наступати вміє. Мовляв, давайте дамо їй більше озброєнь і вона покаже Росії кузькіну мать. Тобто бравурні настрої вже пішли", – зазначив він.

За словами Сунгуровського, в принципі, це і була одна з цілей – змінити настрій наших партнерів, і хоча б частково ми вже цього досягли.

"Чому частково, тому що досі не отримали дозвіл на застосування далекобійної зброї. І це буде перехідною межею", – додав він.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у The Times зазначали, що РФ спробує відбити Курщину в жовтні 2024-го, ЗСУ можуть втратити позиції. Операція українських військових на Курщині стала ганьбою для російських окупантів, які втратили на фронті в Україні багато техніки та особового складу.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися в Курській області й увійшли у кілька населених пунктів. Захисники України рухаються вперед під час операції на Курщині, їм вдалося увійти до кількох населених пунктів.

Також раніше американський сенатор Марк Келлі заявив, що операція на Курщині може змінити хід війни. Перед тим, як Україна почала операцію в Курській області, війна значною мірою перебувала в глухому куті.

Раніше також стало відомо, що РФ перекинула до Курщини 5 тисяч російських військових з України. Під час наступних етапів боїв на Курщині російським військовим доведеться збільшувати свою чисельність і свої матеріальні засоби у цьому районі.

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