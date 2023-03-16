Бійці ЗСУ скували війська РФ у Бахмуті, окупанти зазнають великих втрат - генерал Міллі

Потенціал армії України зростає - прогрес дозволить Києву довести розв'язану агресором Росією війну до переможного кінця, сказав генерал США Марк Міллі.

Війська України мають надійну оборону і продовжують битися за Бахмут - Міллі / Колаж скріншот YouTube, 93 ОМБр

Силам оборони України вдалося скувати окупаційні війська Росії в Бахмуті Донецької області. Окупанти ціною великих втрат досягають невеликих тактичних успіхів. Потенціал ЗСУ зростає, союзники допоможуть Києву посилити свою армію і здобути перемогу над агресором. Про це заявив начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, під час спільного з американським міністром оборони Ллойдом Остіном брифінгу за підсумками зустрічі Контактної групи допомоги Україні у форматі Рамштайн, яка відбулася 15 березня, він сказав про те, що ЗСУ скували російських окупантів у Бахмуті.

За словами генерала, українські війська доблесно б'ються і утримують свої позиції в місті.

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"Маючи надійну оборону, Україна скувала російські сили в цьому місті, ситуаія вимагає дуже великих витрат від групи Вагнера і російських регулярних збройних сил", - зазначив Міллі.

Також він сказав, що в боях в Бахмуті і навколо міста російським окупантам вдається добитися невеликого тактичного просування, проте ціною великих втрат.

Генерал США додав, що країни-союзники України серйозно працюють над посиленням ЗСУ, а збільшений потенціал української армії дозволить Києву довести війну з Росією до переможного кінця.

"Збільшений український потенціал дозволить українському керівництву в майбутньому розробити і реалізувати безліч варіантів для досягнення своїх цілей і доведення цієї війни до успішного завершення", - підкреслив Марк Міллі.

Армія України б'ється з військами РФ за Бахмут

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжать тримати оборону Бахмута. За його словами, якщо окупанти РФ захоплять місто, вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак не можна допустити, щоб українська армія в Бахмуті потрапила в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: до Краматорську або Слов'янську. Це була б відкрита дорога до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - сказав глава держави.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що сили оборони України продовжують оборонну операцію в Бахмуті. На його думку, українським військам вдасться вибити російських окупантів з Бахмутського напрямку. Під час бойових дії армія намагається максимально виснажити ворожі сили і знищити їхній бойовий потенціал.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує рішення президента України Володимира Зеленського продовжувати операцію з оборони Бахмута. Але, за його словами, якщо буде ухвалено рішення відвести ЗСУ від Бахмута, це не означатиме поразки Києва у війні.

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