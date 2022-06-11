"З Україною такого сценарію не буде": роздача паспортів РФ у Херсоні провалюється – Єрмак

Роздача паспортів РФ у Херсоні провалюється – Єрмак/ Офіс президента, УНІАН

Роздача громадянам України в окупованому Херсоні паспортів Росії провалюється.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у суботу, 11 червня. Відповідний допис він зробив у Telegram. За його словами, таким чином зазнають краху й інші реконструкції минулого, які проводить РФ.

"Роздача російських паспортів окупантами у Херсоні провалюється. Так проваляться й інші реконструкції минулого з побудовою срср 2.0, які намагається втілювати в життя росія", – написав голова ОП.

Він наголосив, що з Україною такого сценарію не буде, а Херсон – це Україна.

Раніше повідомлялося, що по паспорт РФ в окупованому Херсоні прийшли тільки 23 особи, серед яких очільник окупаційної "адміністрації" Володимир Сальдо.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України перейшли в контрнаступ на Херсонському напрямку. Українські захисники просуваються в напрямку Киселівки, Солдатського та Олександрівки на південно-західному кордоні Херсонської області.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що серед факторів, чому російським окупантам вдалося швидко захопити Південь України, в тому числі є допущені помилки.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються захистити налагоджену ними поставку води з Херсонської області у Крим.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також: