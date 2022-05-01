Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

Єрмак зустрівся з радником Ердогана / Офіс президента

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з Головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорили ситуацію на фронті та гарантії безпеки.

Зокрема, Єрмак в Telegram повідомив про складну ситуацію в Маріуполі та Донецькій області.

Також глава Офісу президента підкреслив необхідність розвитку системи дієвих міжнародних гарантій безпеки для України

"Україна зацікавлена в тому, аби Туреччина була однією з її сторін", - зазначив він.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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