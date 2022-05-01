Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з Головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з Головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорили ситуацію на фронті та гарантії безпеки.
Зокрема, Єрмак в Telegram повідомив про складну ситуацію в Маріуполі та Донецькій області.
Також глава Офісу президента підкреслив необхідність розвитку системи дієвих міжнародних гарантій безпеки для України
"Україна зацікавлена в тому, аби Туреччина була однією з її сторін", - зазначив він.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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