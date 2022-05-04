Єрмак різко відреагував на найпотужніший ракетний обстріл України з початку війни

Увечері, 3 травня, Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловився про масовий ракетний обстріл російськими окупантами по різних областях 3 травня і зазначив, що такими атаками Кремль намагається перешкодити нашій державі отримувати допомогу з озброєнням від країн Заходу.
В Telegram-каналі глава офісу президента підкреслив, що нова зброя для українських військових все одно продовжує надходити.
"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, ввечері, 3 травня, Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаці з початку війни.
Росіяни завдали ударів по Львівській, Закарпатській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і ще ряду областей.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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