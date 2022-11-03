Блокування зернового коридору й удари по енергооб’єктах України – це останній аргумент Путіна – Маломуж

Блокування зернового коридору й удари по енергооб’єктах України – це останній аргумент Путіна/ сайт Кремля, Главред

Президент РФ Володимир Путін уже викладає на стіл свої останні козирі. Він намагався підірвати дух українців ударами по енергооб’єктах, щоб позбавити їх світла і води. Проте українці дуже об’єднані, тому це на них не вплинуло.

У результаті Путін від безвиході почав шукати інші способи, щоб придушити українців та налаштувати проти них світ. Тому він почав блокувати "зерновий коридор", звинувачуючи Україну в обстрілах кораблів Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Про нинішню тактику російського диктатора розповів екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Росіяни думають – якщо українських військових не можна придушити, то давайте позбавляти людей електроенергії, води, а у перспективі – і газу, і таким чином шукати приводи для масованих ударів. Це не спрацьовує, і Путін робить кроки по ядерній та продовольчій програмі від безвиході", – зазначає Маломуж.

Путін вдається до таких кроків, тому що він уже загнаний у глухий кут. Він намагається налаштувати світ проти України.

Проте вже не тільки Європа і члени НАТО, а й інші держави зрозуміли, що Росія є агресором, і що вона уже програє війну.

"Він (Путін – ред.) загнаний у кут, і це – останній аргумент, який він використовує і проти України (включно з обстрілами), і проти світу, аби налаштувати його проти нас. Світ, не тільки Європа та НАТО, а й Китай, Індія та Бразилія, що недавно обрала нового президента, уже зрозуміли, що Росія – це агресор, який програє. І він завдаватиме великої шкоди, але тепер його треба поставити на місце, особливо – у плані глобальних загроз", – каже генерал армії України.

Росія намагається підірвати довіру світу до України

Країна-агресорка РФ намагається підривати основи співробітництва України з її партнерами у світі. Озвучені раніше тези про "фашизм" і "націоналізм" не спрацювали. Тому Росія переключилася на абсурдні звинувачення у використанні біологічної зброї і "брудної бомби".

Зараз же РФ намагається звинуватити Україну у тероризмі.

"Тепер виникла ідея звинуватити Україну у тероризмі – мовляв, що це начебто саме ми скоюємо теракти. Але в даному випадку ми бачимо, як удари по Кримському мосту та всі інші операції вони готують самі. Наприклад, удари по ЗАЕС, Каховській ГЕС – усе це підготовка Росії, але росіяни намагалися підготувати інформацію на рівні ООН, Ради Безпеки, що це Україна – "терорист", і вона проводить такі операції", – пояснює генерал Маломуж.

Зерновий шантаж РФ

Нагадаємо, Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії відзначили, що таке рішення було прийнято після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи, незважаючи на відмову РФ від зернової угоди.

1 листопада в Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов.

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