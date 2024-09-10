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Україна не обмінюватиме Курщину: в МЗС здивували заявою про операцію ЗСУ

Руслана Заклінська
10 вересня 2024, 23:09
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Захоплення частини території РФ змінює динаміку війни і може підштовхнути ворога до переговорів, стверджує Георгій Тихий.
Україна не обмінюватиме Курщину: в МЗС здивували заявою про операцію ЗСУ
Операція ЗСУ на Курщині не веде до обміну територій / Колаж: Главред, фото: 41 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Операція ЗСУ в Курській області Росії не має на меті обмін територіями. Наступ на Курщині виконує кілька стратегічних завдань: поверненню війни на територію агресора, поповненню обмінного фонду для звільнення українських полонених і тиску на Росію. Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

"Якщо ви маєте на увазі публікації і думки експертів про те, що буде якийсь обмін територіями - Курськ в обмін на щось... То я вам говорю, ми про це вже говорили неодноразово, що не йдеться про те, щоби обмінювати території", - наголосив він.

Тихий зауважив, що взяття під контроль частини російської території в результаті війни змінює динаміку і може підштовхнути Росію до переговорів. Він також підкреслив, що операція ЗСУ в Курську не підриває мирних ініціатив інших країн, а навпаки, посилює позиції України на міжнародній арені.

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"Чим сильніша Україна - тим ближчий мир", - заявив речник МЗС.

За його словами, посилення обороноздатності України, надання зброї та проведення операцій на території РФ сприяє наближенню миру. Він також звернув увагу на те, що російське суспільство поступово усвідомлює наслідки агресії Путіна, який надає перевагу захопленню чужих територій, а не захист власної країни.

"Це ж абсолютно видно за рішеннями. В Курську, те що стосується і евакуації, і оборони, ми бачимо, які дії у Росії, і при цьому, вона кидає нові й нові тисячі солдатів у бій на українському Донбасі. Це показує пріоритети цієї людини. Для неї захоплення чужої землі важливіше за захист своєї. І я думаю, що ці пріритети прекрасно бачить і російське суспільство", - сказав Тихий.

Він підкреслив, що принцип територіальної цілісності для України непорушний. Саме це Україна доводила китайським партнерам під час візиту в Гуанчжоу влітку.

"Будь-які урегулювання і завершення російської агресії проти України можливі лише з повагою до принципів територіальної цілісності", - зазначив Тихий.

Успішні дії ЗСУ в Курській області треба розглядати саме як збільшення тиску на країну-агресорку і як перехоплення Україною ініціативи. Тихий додав, що операція на Курщині виконує кілька завдань.

"По-перше, це абсолютно справедливе повернення війни на територію, з якої вона до нас прийшла. По-друге, це поповнення обмінного фонду для того, щоби повернути більше українських людей, і швидше їх повернути додому. По-третє, це створення тиску на державу-агресора", - сказав він.

Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ на Курщині - останні новини

Нагадаємо, Курська операція ЗСУ вразила союзників швидким успіхом і спростувала твердження, що війна зайшла в глухий кут. Вона також поставила під сумнів обіцянки Путіна захищати територію РФ за будь-яку ціну, пише Bloomberg.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що деякі завдання Курської операції вже виконані. Зокрема, ЗСУ запобігли підготовці Росії до наступу на Сумську область. Гетьман впевнений, що Україна може утримувати території Курської області до кінця війни, і вони знадобляться лише для обміну після завершення бойових дій.

За словами генерал-майора Великої Британії у відставці, українські сили не зможуть утримувати всю захоплену територію в Курській області. Важливо визначити ключові об'єкти для оборони та формувати стратегію відповідно до цього.

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