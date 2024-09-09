Наступ РФ зірвали повністю: багато завдань Курської операції вже виконано

Збройні сили України зірвали Росії щонайменше дві наступальні операції.

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Курська операція триває / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, росЗМІ

Деякі завдання щодо Курської операції вже виконані, зазначив під час чату на Главреді військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман. Наприклад, ЗСУ запобігли підготовці РФ до наступу на Сумську область.

Гетьман упевнений, що у Києва є ресурси утримувати території Курської області до кінця війни. Окуповані райони необхідні тільки для обміну після закінчення бойових дій.

На думку експерта, Курська операція вже дала змогу завдати контрудару на випередження, в результаті наступ, який готувала Росія, зірвано повністю.

Також ЗСУ змусили Росію перекинути резерв, що готувався під Харків, на Курський напрямок - і таким чином, додав Гетьман, українські військові відтермінували продовження наступальних дій росіян на Харківщині.

Гетьман назвав "ІПСО" вкид, що росіяни нібито мали намір зняти частину військ із Покровського напряму, оскільки ці дії є нелогічними з урахуванням успіхів ЗС РФ там.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він спрогнозував перспективи Курської операції і терміни закінчення війни:

Росія не здатна витиснути ЗСУ зі своїх територій, тому Київ цією операцією ще й підірвав пропагандистську казку про непорушні "червоні лінії" Кремля і показав Заходу боєздатність наших військ.

Курська операція дуже позитивно вплинула на бойовий дух самих військових.

"Це я знаю напевно, тому що спілкуюся зі своїми побратимами. Військам це додає натхнення бити ворога на лінії фронту. Та й цивільному населенню трошки легше переживати війну з позитивними новинами, навіть тоді, коли Україну обстрілюють, коли Росія лютує і багато хто втомився", - сказав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Курськ - останні новини

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що Україна здійснила операцію в Курській області, оскільки цей регіон виявився найвразливішим місцем в обороні російських окупантів. Наступ ЗСУ переніс бойові дії на територію РФ і значно поповнив український обмінний фонд.

Станом на початок вересня Сили оборони України контролюють понад 100 населених пунктів у Курській області РФ. Водночас Росія втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими всього за місяць операції ЗСУ на Курщині, розповів президент Володимир Зеленський.

Військовий експерт Павло Лакійчук вважає, що українській армії надалі навряд чи вдасться швидко просуватися в Курській області. Але територія на лівому фланзі регіону, де річка Сейм, буде зачищена від ворога.

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