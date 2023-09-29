Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

Зброя для України є шляхом до миру, впевнений генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Україна організовує виробництво систем ППО, розповів Андрій Єрмак / Колаж: Главред, Фото: Facebook/kpszsu, president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Україна має намір організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони.

За його словами, для цього в нашу країну приїдуть відповідні фахівці для розробки дорожньої карти. Як передає РБК-Україна, про це він заявив на зустрічі з журналістами.

"Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Скоро до нас прибудуть фахівці, які будуть розробляти план по власному виробництву всього, що нам потрібно, в першу чергу засобів ППО", - підкреслив Єрмак.

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Україні потрібно багато якісної зброї

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що зброя для України, є шляхом до миру. Українцям потрібні кошти для ведення війни, оскільки без промисловості немає і оборони.

"Україні потрібні кошти, високої якості, у великій кількості і швидко", - заявив він під час виступу на першому засіданні Міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві.

Зокрема Столтенберг високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості. За його словами вона впроваджує інновації "від безпілотників до розмінування" з блискавичною швидкістю. Він додав, що чим сильніше Україна буде на полі бою, тим сильніше буде її позиція за столом переговорів.

"Тому, хоча це може звучати як парадокс, зброя для України - це шлях до миру", - зазначив Єнс Столтенберг.

Раніше Володимир Зеленський розповів про важливі переговори у Вашингтоні та про збільшенні кількості ППО. Президент України назвав те, що потрібно Україні для перемоги над російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ППО України незабаром гарантуватиме безпеку всієї Європи. Український гарант підкреслив, що в українському небі повітряні сили зможуть довести, що терор програє.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилила ППО, системи відправлять туди, де вони дуже потрібні. Так, у своєму Telegram-каналі український гарант розповів про те, що заслухав звіт про постачання озброєнь і боєприпасів і заявив про посилення системи протиповітряної оборони.

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