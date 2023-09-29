УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

Олексій Тесля
29 вересня 2023, 17:46 оновлено 29 вересня, 17:53
Зброя для України є шляхом до миру, впевнений генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Єрмак, ППО
Україна організовує виробництво систем ППО, розповів Андрій Єрмак / Колаж: Главред, Фото: Facebook/kpszsu, president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Україна має намір організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони.

За його словами, для цього в нашу країну приїдуть відповідні фахівці для розробки дорожньої карти. Як передає РБК-Україна, про це він заявив на зустрічі з журналістами.

"Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Скоро до нас прибудуть фахівці, які будуть розробляти план по власному виробництву всього, що нам потрібно, в першу чергу засобів ППО", - підкреслив Єрмак.

відео дня

Україні потрібно багато якісної зброї

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що зброя для України, є шляхом до миру. Українцям потрібні кошти для ведення війни, оскільки без промисловості немає і оборони.

"Україні потрібні кошти, високої якості, у великій кількості і швидко", - заявив він під час виступу на першому засіданні Міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві.

Зокрема Столтенберг високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості. За його словами вона впроваджує інновації "від безпілотників до розмінування" з блискавичною швидкістю. Він додав, що чим сильніше Україна буде на полі бою, тим сильніше буде її позиція за столом переговорів.

"Тому, хоча це може звучати як парадокс, зброя для України - це шлях до миру", - зазначив Єнс Столтенберг.

Раніше Володимир Зеленський розповів про важливі переговори у Вашингтоні та про збільшенні кількості ППО. Президент України назвав те, що потрібно Україні для перемоги над російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ППО України незабаром гарантуватиме безпеку всієї Європи. Український гарант підкреслив, що в українському небі повітряні сили зможуть довести, що терор програє.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилила ППО, системи відправлять туди, де вони дуже потрібні. Так, у своєму Telegram-каналі український гарант розповів про те, що заслухав звіт про постачання озброєнь і боєприпасів і заявив про посилення системи протиповітряної оборони.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
НАТО ПВО Йенс Столтенберг Андрій Єрмак війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

17:46 Україна
Розвал Росії: ексглава МЗС назвав регіон РФ, який "відвалиться" першим

Розвал Росії: ексглава МЗС назвав регіон РФ, який "відвалиться" першим

16:54 Світ
"Винесемо Кримський міст ракетами ATACMS": експерт про удар по "гордості Путіна"

"Винесемо Кримський міст ракетами ATACMS": експерт про удар по "гордості Путіна"

16:36 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:46

Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

17:10

"Енергоатом" відмовився від ремонту енергоблоку, бо "Укренергомашини" запропонували низьку ціну - нардеп

16:59

Що потрібно зробити з тапками 30 вересня: прикмети та заборони дня

16:56

Що приносить в будинок азалія: який дивний вплив на людину може надати квітка

16:55

Як швидко прибрати синяк: нескладні способи допоможуть впоратися з неприємністю

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – ОгризкоПутін отримає далекобійними ракетами по «вєлічію» ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко
16:54

Не потрібно все ускладнювати: зірка "Холостячки" Мішина розповіла, як скинула 12 кг

16:54

Розвал Росії: ексглава МЗС назвав регіон РФ, який "відвалиться" першимВідео

16:36

"Винесемо Кримський міст ракетами ATACMS": експерт про удар по "гордості Путіна"

16:31

Психолог Дмитро Карпачов пояснив жінкам, як не бути рабинею у свого чоловіка

Реклама
16:17

Російська ППО добре відпрацювала: окупанти збили власний винищувач Су-35

16:11

Гіркі сльози: 3 знака зодіаку наздоженуть любовні проблеми в жовтні

15:46

У МЗС потролили Орбана, який зганьбився маячнею щодо війни та кордонів України

15:39

Будять сусідів і не дають спати: чому собаки починають вити вночі

15:32

Україна не готова на 100% до зимових ударів РФ по енергооб'єктах - ОП

15:17

"Моє тіло виглядає по-різному": Раміна показала як насправді виглядає без фотошопу

15:07

Удари по Чорноморському флоту і прорив на Крим: у Bloomberg назвали цілі України

14:54

Бронештурми не працюють: з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

14:39

"Що ви можете повторити?": актор Смольянінов, який виїхав з Росії, розніс у пух і прах Путіна

14:38

Знайшли мертвою в парку: в Стамбулі померла зірка турецьких серіалів

14:36

Акціонер Parimatch українець Ізмайлов вклався в британський стартап разом із російським банкіром Ваксманом актуально

Реклама
14:16

Звалилася на лід і вивалила принади: російська співачка зганьбилася на льоду в Мінську

13:56

Як прибрати сліди від води на меблях: 4 способи впораються "на відмінно"

13:42

"Була тиша і темрява": Віра Брежнєва випустила кліп на україномовну піснюВідео

13:34

Данілов - про загрози довгої війни: зупинимося - на нас відіграється не тільки Путін

13:14

Гороскоп на завтра 30 Вересня 2023: Козерогу - проблеми вдома, Раку - нове

13:10

"Втрата пам'яті, подвійний перелом черепа": Харчишин розповів, як пережив жахливу ДТП

12:36

Буде "жест доброї волі": експерт назвав сценарій звільнення Криму

12:04

Росія вивела кораблі в Чорне море: у ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

12:04

Гороскоп Таро на жовтень 2023: Ракам - фінанси, Левам - тріумф, Дівам - добробутВідео

11:43

Козловський показав фанатам свій глибокий бліндаж і поскаржився на алергіюВідео

11:21

Військово-морський експерт пояснив, чи знизять удари по Чорноморському флоту число ракетних ударів по Україні

11:20

Шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекауту: список

11:12

Чи зможуть жінки-медики виїхати з України з 1 жовтня: відповідь прикордонників

10:52

Який острів видає себе за одяг: креативні відповіді українців, які вас здивують

10:17

СБУ вдарила дронами по підстанції в Курській області і влаштувала блекаут - ЗМІ

10:05

Погода в Україні на жовтень 2023: в яких регіонах про бабине літо можна забути

09:45

РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна: в ISW з'ясували причину

09:43

США дадуть Україні ще 300 млн доларів на оборону: Конгрес прийняв рішення

09:30

Які іноземні компанії займаються в Україні благодійністю під час війни?

09:23

Іменини 30 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
09:02

Ані Лорак разом з Кіркоровим у Москві цинічно танцювала і співала українські пісні

09:00

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийЕксклюзив

08:42

"Велич" буде розбомблено: Огризко припустив, коли Путін піде не переговориВідео

08:12

Такий пиріг затьмарить будь-що на столі: неймовірно простий рецепт м'ясної запіканки

08:03

Жодного разу віддана Україні зброя не потрапляла в чужі руки - Держдеп США

08:01

Чорноморський флот напіврозпадуПогляд

07:12

ЗСУ просунулися за Андріївку та Кліщіївку - ISW

06:55

Лише найуважніші знайдуть козу в горах за 12 секунд: дуже складна оптична ілюзія

06:35

Як правильно казати – "авто" чи "автівка": Авраменко пояснив дилему

06:32

У Миколаєві прогриміли вибухи: що відомо

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти