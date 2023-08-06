"Ти так рано пішов від нас": під час атаки на Старокостянтинів загинув батько двох діток

Вдовою залишилася дружина, а сиротами двоє немовлят – 2-річний хлопчик та 2-місячна дівчинка.

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Під час атаки на Старокостянтинів загинув батько двох діток / Колаж: Главред, фото: Facebook Ольги Маргулової

У Старокостянтинові Хмельницької області під час ліквідації наслідків ракетного терору росіян загинув загинув учасник АТО Сергій Лисюк. У нього залишилася дружина та двоє маленьких дітей – дворічний син та донька, якій всього лише місяць. Про загибель Сергія повідомила його сестра Ольга Маргулова у Facebook.

"Братику, наш дорогий Сергій, ти так рано пішов від нас. [Росіяни] (неценз.) забрали сина у мами, коханого чоловіка у дружини, тата у малесеньких діток. Ви з Людою так довго чекали ваших діток, малесенькі сонечки зʼявились у вашій сімʼї, ти мав би жити, кохати, бути прикладом для сина, носити на ручках свою малесеньку донечку принцесу, якій всього лиш місяць", - написала Маргулова.

За її словами, чоловік вистояв під час АТО, але його життя обірвала війна.

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"Ти вистояв тоді в АТО, а зараз клята війна тебе забрала від нас усіх. Кожну секунду, поки тобі рятували життя я молилась і просила Господа залишити тебе. Але дива не сталось. Ти був чудовою і надзвичайно доброю людиною. Не такою мала бути наша зустріч цього тижня", - розповіла Ольга.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв Главред, російські окупанти ввечері 5 серпня випустили ракети. У всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ракети були запущені із Чорного моря.

У Повітряних силах заявили, що Кинджали летіли у бік Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Полтавської областей. У Мережі повідомили про те, що у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що загарбники завдали удару по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельниччині. Окупанти били "Кинджалами" та "Калібрами". Частину ракет вдалося збити.

Зеленський наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть".

Окрім того, російські окупаційні війська у суботу ввечері, 5 серпня, скинули керовану авіабомбу на центр переливання крові на Харківщині. Внаслідок підступної російської атаки загинули люди, також є поранені мирні мешканці. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним, а також показав наслідки ворожого удару.

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