Україна посилила ППО, системи відправлять туди, де вони дуже потрібні - Зеленський

ГУР Міноборони та Служба зовнішньої розвідки України доповіли про активність військ країни-агресора Росії та її найближчі плани, розповів Володимир Зеленський.

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ППО посилять там, де зараз є в цьому необхідність - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяІнформ

Президенту України Володимиру Зеленському доповіли про постачання зброї, боєприпасів, ситуацію на фронті та плани окупаційних військ агресора Росії на найближчий час. Українська держава посилила систему протиповітряної оборони - установки відправлять туди, де такі комплекси зараз найбільше потрібні.

У своєму Telegram-каналі український гарант розповів про те, що заслухав звіт щодо постачання озброєнь і боєприпасів і заявив про посилення системи протиповітряної оборони.

"Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", - зазначив президент.

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Також він додав, що спецслужби і головнокомандувач доповіли про ситуацію на фронті, активність ворога і його найближчі плани.

"ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков раніше зробив прогноз, згідно з якою війна в Україні закінчиться влітку 2024 року. На думку глави Міноборони, Київ здобуде перемогу над російськими окупантами, а українська держава вступить до НАТО.

Аналітики Інституту вивчення війни 26 липня повідомили, що ЗСУ просунулися вперед. За даними фахівців, українські війська досягли успіхів як мінімум на трьох напрямках. В тому числі, і в районі Бахмута Донецької області.

У Генеральному штабі розповіли, що ЗСУ досягли успіху на Південному фронті. Сили оборони наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на відвойованих рубежах.

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