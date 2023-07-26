Україна посилила ППО, системи відправлять туди, де вони дуже потрібні - Зеленський

Президенту України Володимиру Зеленському доповіли про постачання зброї, боєприпасів, ситуацію на фронті та плани окупаційних військ агресора Росії на найближчий час. Українська держава посилила систему протиповітряної оборони - установки відправлять туди, де такі комплекси зараз найбільше потрібні.
У своєму Telegram-каналі український гарант розповів про те, що заслухав звіт щодо постачання озброєнь і боєприпасів і заявив про посилення системи протиповітряної оборони.
"Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", - зазначив президент.
Також він додав, що спецслужби і головнокомандувач доповіли про ситуацію на фронті, активність ворога і його найближчі плани.
"ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - підкреслив Володимир Зеленський.
Війна Росії проти України
Міністр оборони Олексій Резніков раніше зробив прогноз, згідно з якою війна в Україні закінчиться влітку 2024 року. На думку глави Міноборони, Київ здобуде перемогу над російськими окупантами, а українська держава вступить до НАТО.
Аналітики Інституту вивчення війни 26 липня повідомили, що ЗСУ просунулися вперед. За даними фахівців, українські війська досягли успіхів як мінімум на трьох напрямках. В тому числі, і в районі Бахмута Донецької області.
У Генеральному штабі розповіли, що ЗСУ досягли успіху на Південному фронті. Сили оборони наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на відвойованих рубежах.
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