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"Хочемо контролювати всі ті землі": Пєсков назвав регіони, які РФ хоче окупувати

Аліна Дембіцька
6 серпня 2023, 17:26 оновлено 6 серпня, 17:27
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Пєсков видав, що "Росія не планує окупувати інші території України", окрім тих, які кремлівський режим записав до "конституції РФ".
'Хочемо контролювати всі ті землі': Пєсков назвав регіони, які РФ хоче окупувати
Пєсков назвав регіони, які РФ хоче окупувати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Кремль

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка Росія хоче контролювати ті регіони України, які в конституції РФ записані як російські.

Як пише The New York Times, журналісти запитали в Пєскова, чи хоче РФ захопити ще більше українських територій. Той відповів "ні".

Речник російського дикатора видав, що "Росія не планує окупувати інші території України", окрім тих, які кремлівський режим записав до "конституції РФ".

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"Ми хочемо контролювати всі ті землі, які записані у конституції РФ, як наші", - заявив Пєсков.

Зауважимо, що росіяни внесли до Конституції РФ п'ять українських регіонів: Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, а також Крим.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ. Так, глава кремлівського режиму маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

Нагадаємо, що в міста Джидда, що в Саудівській Аравії, 5 серпня стартував саміт радників з національної безпеки та політичних директорів за ключовими принципами миру в україно-російській війні на основі "формули миру" президента України Володимира Зеленського. Як кажуть експерти, саміт важливий для України, оскільки він дає можливість достукатися до країн, які досі дотримуються нейтральної позиції.

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