"Ні в якому разі не лобові атаки": у ЗСУ розповіли про тактику українських військових

Українські війська роблять ставку на максимальну маневровість, інтенсивні удари по ворогу, на знищення логістики росіян.

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У ЗСУ розповіли про тактику українських військових / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, facebook/sergij.cerevatij

Тактика ведення бойових дій Збройних сил України суттєво відрізняється від тієї, яку використовували "вагнерівці" на Бахмутському напрямку. Українська армія прагне зберегти свій особовий склад, і саме тому вона відмовляється від лобових атак. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі 24 каналу.

Як зазначив Череватий, на Бахмутському напрямку змінився характер бойових дій, тому що тепер наступ ведуть Сили оборони, штурмуючи позиції окупантів.

"Ми ні в якому разі не повторюємо практику Вагнера – ми зовсім по-іншому діємо", - сказав Череватий.

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За його словами, українські війська роблять ставку на максимальну маневровість, інтенсивні удари по ворогу, на знищення логістики росіян.

"І ні в якому разі не лобові атаки, тому що ми бережемо свій особовий склад і з чисто людських понять, і з військових понять – тому що це наші загартовані в боях воїни", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещдавно президент Володимир Зеленський заявив, що армія України продовжує просуватися на фронті. За його словами, українські війська вже досягли непоганих результатів.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника, ЗСУ перейшли до великого наступу на південному фронті, операція набирає обертів. Армія України посилює військову операцію майже за 2 місяці після початку контрнаступу.

Російський диктатор Володимир Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ. Так, глава кремлівського режиму маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

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