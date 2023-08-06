Повітряний щит України згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи - Зеленський

Український гарант наголосив, що в українському небі Повітряні сили зможуть довести, що терор програє.

https://glavred.net/ukraine/pvo-ukrainy-vskore-budet-garantirovat-bezopasnost-vsey-evropy-zelenskiy-10491307.html Посилання скопійоване

Зеленський заявив, що повітряний щит України згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Facebook/pvkshid

Упродовж останнього тижня країна-агресорка Росія випустила по Україні 65 ракет і 178 ударних дронів, з них 87 "шахедів". Українські сили ППО збили більшу частину. Наша країна зробить все можливе, аби повітряний щит незабаром став ще міцнішим. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим", - заявив президент.

Український гарант наголосив, що в українському небі Повітряні сили зможуть довести, що терор програє.

відео дня

"Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи", - додав він.

Повітряний щит України

Як повідомляв Главред, російські окупанти в ніч на 6 серпня атакували Україну крилатими ракетами. Крилаті ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. На щастя, ППО спрацювало на відмінно.

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна максимально ефективно використовує усі системи протиповітряної оборони, які отримала в якості військової допомоги від західних партнерів. Проте таких систем у нас небагато, і перекрити ними весь фронт неможливо. Тому системи ППО розставлені так, щоб вони використовувалися найбільш раціонально.

Раніше президент Володимир зеленський заявив, що Україна посилила ППО, системи відправлять туди, де вони дуже потрібні. Так, у своєму Telegram-каналі український гарант розповів про те, що заслухав звіт щодо постачання озброєнь і боєприпасів і заявив про посилення системи протиповітряної оборони.

Вас може зацікавити: