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В Україні знову розширили "червону" зону

15 листопада 2021, 17:52

Вже цього тижня "червона" зона почне діяти у Вінницькій області.

карантин
Вінницька область переходить в червону зону / pixabay

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розширила "червону" зону адаптивного карантину в Україні.

Як передає міністр Кабміну Олег Немчинов, вже цього тижня "червона" зона почне діяти у Вінницькій області.

Обмеження "червоної" зони у Вінницькій області почнуть діяти з півночі 8 листопада.

З четверга у Вінницькій області буде заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.

При цьому обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів або заходів вакциновані.

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Крім того, для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

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Зазначимо, "червоними" регіони стають у разі, якщо показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування, рівня госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем перевищені протягом 3 днів.

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Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

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Олег Немчінов карантин в Україні червона зона
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