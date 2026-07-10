Ціни на АЗС полетять вгору: відома дата, коли бензин та дизель подорожчають

Експерт каже, що зараз багато хто зацікавлений в підвищенні цін.

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Коли зростуть ціни на пальне / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Пальне може подорожчати на 3 грн уже в липні

Зростання цін очікується після 19 липня

Причиною є ситуація на Близькому Сході

Ціни на усі види пального в Україні зростуть вже у другій половині липня. Найімовірніше, АЗС піднімуть вартість бензину та дизеля на 3 гривні. Про це заявив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в етері Новини.live.

За його словами, головним фактором подорожчання є чергове загострення на Близькому Сході, що перекреслило попередні мирні домовленості між Іраном та США.

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"Зниження ціни закінчилося. Почалися знову бойові дії в Перській затоці. Газойль вже 100 з чимось доларів – в перерахунку на гривню це до 5 гривень на літр вже закладена основа. Можливо, якесь потенційне зниження ще б на 2 гривні було. Але вже можемо казати про потенційне підвищення ціни на 3 гривні", - наголосив він.

Експерт прогнозує, що активне здорожчання пального почнеться після 19 липня.

Крім того, на його думку, зараз багато хто зацікавлений в підвищенні цін.

"Це не найближчим часом, але основа для підвищення вже є. Активна фаза почнеться після закінчення світового чемпіонату з футболу, залишилося не так багато часу. Всім зараз вигідно підвищити ціну - високий сезон, жнива, максимальний попит по нафті. Ринок потрібно качати, щоб заробляти. На спокійному ринку ніхто не заробив ще", - підсумував Льоушкін.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи є загроза дефіциту пального в Україні

Міністр економіки Олексій Соболев заявляв, що попри масштабні атаки Росії на паливну інфраструктуру український ринок продовжує працювати стабільно.

За його словами, країна забезпечена необхідними обсягами бензину та дизельного пального, імпортні поставки здійснюються без перебоїв, а логістичні маршрути залишаються працездатними.

"Станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює", - підкреслив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт Дмитро Льоушкін раніше говорив, що різкого обвалу цін на нафту до 60 доларів за барель за президентства Трампа не буде. За його словами, якщо щось трапиться, то вона знову підскоче до 85-90 доларів.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зараз ціни на паливо більше залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

Також відомо, що в серпні через можливе зростання світових цін на нафту пальне знову подорожчає приблизно до 90-92 грн за літр.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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