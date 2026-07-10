Пугачову та Галкіна застали на романтичному рандеву: прихильниця поділилася фото

Алла Пугачова та Максим Галкін насолоджуються відпочинком у Юрмалі.

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Максим Галкін та Алла Пугачова - побачення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

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Де зараз перебувають Алла Пугачова та Максим Галкін

Як вони виглядають у повсякденному житті

Російський шоумен Максим Галкін та його дружина, співачка Алла Пугачова, потрапили в об'єктиви камер під час відпочинку в латвійській Юрмалі. Свіжий знімок із знаменитостями опублікувала в Instagram їхня шанувальниця.

Для прогулянки 77-річна примадонна обрала стильний і молодіжний образ: вузькі джинси, ніжно-рожевий пуловер оверсайз та об’ємний берет. У свою чергу, 50-річний Галкін позував у простих брюках і облягаючому поло, яке підкреслювало його м’язи та підтягнуту фігуру.

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Максим Галкін та Алла Пугачова в Юрмалі / фото: instagram.com, chumakovayi

Шанувальники особливо звернули увагу на те, наскільки ніжно подружжя ставиться одне до одного. Пара із задоволенням погодилася сфотографуватися, продемонструвавши повну ідилію у стосунках. Пугачова та Галкін мило трималися за руки й навіть під час фотографування не відпускали одне одного, демонструючи міцний зв’язок.

Такі романтичні прогулянки вже стали традицією для пари. Шанувальники часто помічають їх на кіпрській набережній - Максим і Алла гуляють, тримаючись за руки, зовсім не соромлячись роззяв.

Пугачова та Галкін - прогулянка на Кіпрі / скріншот із відео

Шанувальники також відреагували на новий знімок пари. Вони підкреслили, що Галкін і Пугачова чудово виглядають разом.

"Алла Борисівна та Максим Олександрович чудово виглядають"

"Яке щастя бачити людей з гарними й добрими обличчями!"

"Які вони милі! Дякуємо, що поділилися фото!"

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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