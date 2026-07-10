Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

Ви дізнаєтесь:
- Де в Україні не буде опадів до кінця тижня
- Коли в Україну повернеться тепло
Погода в Україні наступного тижня зміниться. У всіх регіонах очікується потепління, але без надзвичайної спеки. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, перш ніж українці будуть насолоджувати теплом, їх чекають вихідні з короткочасними опадами. 11 та 12 липня очікується багато локальних дощів з сонячними проясненнями.
"У суботу на південному сході, а в неділю у центрі та на півдні переважатиме суха погода", - додала Діденко.
Температура повітря по Україні триматиметься на рівні +20+25 градусів, у південній частині у суботу та неділю очікується +25+28 градусів.
Погода в Києві
У столиці 11 та 12 липня синоптик прогнозує досить низьку як для літа максимальну температуру повітря +20+22 градусів. При цьому в Києві очікуються короткочасні дощі, можливо з грозами.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні у п’ятницю, 10 липня, буде переважно хмарною та дощовою.Через значні дощі, грози, град та шквали до 15-20 м/с синоптики оголосили I рівень небезпечності у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.
Раніше повідомлялося, що в Києві 10 липня також очікується дощова погода, місцями можливі грози. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +20+22 градусів.
Напередодні стало відомо, що скоро у Західній Європі почне розвиватися нова хвиля спеки, яка поступово зміститься на схід. У результаті вже ближче до середини місяця в Україні знову очікуються аномально високі температури.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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