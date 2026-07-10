"Скоро ми зустрінемося": Вітвіцька зробила заяву про свою вагітність

Ведуча повідомила про новий етап вагітності.

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Соломія Вітвіцька вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Соломія Вітвіцька розповіла про свій стан

На якому етапі вагітності ведуча

Популярна українська ведуча Соломія Вітвіцька поділилася своїми емоціями з приводу вагітності та очікування народження дитини. У своєму Instagram знаменитість опублікувала ніжну фотосесію.

Зірка, яка готується вперше стати мамою, опублікувала в соцмережах ніжні знімки, на яких позує на вулиці, обережно притримуючи рукою живіт, що вже помітно округлився.

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Соломія Вітвіцька - фотосесія з животиком / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Для прогулянки майбутня мама обрала зручний повсякденний образ. Соломія позувала в облягаючих чорних брюках і футболці "Охматдит", яка підкреслювала її змінену фігуру. Зверху ведуча накинула бежеву легку вітровку вільного крою, прикрашену оригінальними об’ємними рюшами на грудях і плечах. Свій образ знаменитість доповнила зручними білими кедами та лаконічними сонцезахисними окулярами.

У підписі до фотографії Соломія відверто розповіла про те, як змінюються її будні та думки у міру наближення омріяної дати.

Соломія Вітвіцька про вагітність / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Малюк стає дедалі активнішим, а живіт - помітнішим, список справ перед його появою - довшим. Іноді здається, що часу ще багато, а іноді ловлю себе на думці: "Невже зовсім скоро ми зустрінемося?" - поділилася ведуча.

За словами Соломії, період очікування дитини став для неї часом глибокої внутрішньої трансформації та переосмислення. Зараз вона перебуває на 30-му тижні вагітності й з нетерпінням чекає на зустріч із малюком.

Як виглядає вагітна Соломія Вітвіцька / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Ця вагітність навчила мене не поспішати, більше довіряти собі, прислухатися до свого тіла і цінувати кожен етап. 30 тижнів. Ще трохи, і розпочнеться абсолютно новий розділ нашого життя", - зворушливо підсумувала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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