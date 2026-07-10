Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Скоро ми зустрінемося": Вітвіцька зробила заяву про свою вагітність

Христина Трохимчук
10 липня 2026, 09:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Ведуча повідомила про новий етап вагітності.
Соломія Вітвіцька: вагітність
Соломія Вітвіцька вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Ви дізнаєтеся:

  • Соломія Вітвіцька розповіла про свій стан
  • На якому етапі вагітності ведуча

Популярна українська ведуча Соломія Вітвіцька поділилася своїми емоціями з приводу вагітності та очікування народження дитини. У своєму Instagram знаменитість опублікувала ніжну фотосесію.

Зірка, яка готується вперше стати мамою, опублікувала в соцмережах ніжні знімки, на яких позує на вулиці, обережно притримуючи рукою живіт, що вже помітно округлився.

відео дня
Соломія Вітвіцька - фотосесія з животиком
Соломія Вітвіцька - фотосесія з животиком / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Для прогулянки майбутня мама обрала зручний повсякденний образ. Соломія позувала в облягаючих чорних брюках і футболці "Охматдит", яка підкреслювала її змінену фігуру. Зверху ведуча накинула бежеву легку вітровку вільного крою, прикрашену оригінальними об’ємними рюшами на грудях і плечах. Свій образ знаменитість доповнила зручними білими кедами та лаконічними сонцезахисними окулярами.

У підписі до фотографії Соломія відверто розповіла про те, як змінюються її будні та думки у міру наближення омріяної дати.

Соломія Вітвіцька про вагітність
Соломія Вітвіцька про вагітність / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Малюк стає дедалі активнішим, а живіт - помітнішим, список справ перед його появою - довшим. Іноді здається, що часу ще багато, а іноді ловлю себе на думці: "Невже зовсім скоро ми зустрінемося?" - поділилася ведуча.

За словами Соломії, період очікування дитини став для неї часом глибокої внутрішньої трансформації та переосмислення. Зараз вона перебуває на 30-му тижні вагітності й з нетерпінням чекає на зустріч із малюком.

Як виглядає вагітна Соломія Вітвіцька
Як виглядає вагітна Соломія Вітвіцька / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Ця вагітність навчила мене не поспішати, більше довіряти собі, прислухатися до свого тіла і цінувати кожен етап. 30 тижнів. Ще трохи, і розпочнеться абсолютно новий розділ нашого життя", - зворушливо підсумувала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російського шоумена Максима Галкіна та його дружину, співачку Аллу Пугачову, помітили на відпочинку в латвійській Юрмалі. Свіжим знімком зіркової пари поділилася прихильниця у своєму Instagram. Пара вразила коментаторів своїм міцним зв’язком.

Також народний артист України Юрій Рибчинський відверто зізнався у почуттях до легендарної співачки Софії Ротару. За його словами, в артистці унікальним чином поєднуються рідкісний талант, неймовірна краса та найпотужніша енергетика.

Читайте також:

Про персону: Соломія Вітвицька

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Соломія Вітвіцька новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

11:36Війна
Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

11:03Синоптик
РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

10:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилини

Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилини

"Він як ангел": Юрій Рибчинський зізнався, яка зірка стала для нього другим сином

"Він як ангел": Юрій Рибчинський зізнався, яка зірка стала для нього другим сином

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця на вулиці за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця на вулиці за 29 с

Останні новини

12:16

Шкільна головоломка із сірниками, над якою годинами думають дорослі

11:58

До якого віку треба виховувати дитину: неочікувана відповідь психолога

11:54

Чому 11 липня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

11:49

HR-лідери про дефіцит талантів, нові професії та стійкість команд: як пройшов HR Wisdom Summit 2026

11:38

Правда про сонячні панелі: що з ними відбувається через кілька років

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
11:36

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

11:35

Огірки більше не гіркнутимуть від спеки: що потрібно зробити, аби врятувати врожай

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 11 липня: Свиням - напруга, Драконам - новий етап

11:03

Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

Реклама
10:56

РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

10:51

Зірка турецьких серіалів зганьбився участю у російському фільмі — деталі

10:39

П’ять знаків отримають шанс змінити життя: кому особливо пощастить

10:37

Чому верхівка моркви стає зеленою: більшість допускається однієї помилкиВідео

10:17

Що насправді означає літера D на "механіці": відповідь здивує багатьох водіїв

10:08

Простий рецепт котлет з хека: вийдуть соковиті і без зайвої олії

09:53

Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму – ISW

09:51

"Скоро ми зустрінемося": Вітвіцька зробила заяву про свою вагітність

09:41

"До перелому у війні ще далеко": Сирський назвав області, які прагне захопити РФ

09:17

Фесенко: зустріч Зеленського і Трампа стала рекордною за кількістю компліментів на адресу УкраїниПогляд

09:17

Гороскоп на завтра, 11 липня: Близнюкам - сюрприз, Скорпіонам - суперечка

Реклама
09:07

Українцям доведеться замінити водійські посвідчення: коли та чому

08:59

Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь

08:56

Унікальні й неповторні: які українські слова "ламають" перекладачі

08:13

Путін може зупинити війну цього року: ЗМІ дізналися, що стане останньою краплею

08:13

Ціни на АЗС полетять вгору: відома дата, коли бензин та дизель подорожчають

07:24

Євпаторія і Саки знеструмлені: у Криму атаковано важливий енергетичний вузол

06:38

У Краснодарському краї і Таганрозі прогриміли вибухи, НПЗ в вогні: що відомо

05:55

Пугачову та Галкіна застали на романтичному рандеву: прихильниця поділилася фото

05:26

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здаєтьсяВідео

05:11

Гортензії не в’янутимуть у спеку: головне правило літнього поливу

04:41

Слова "взятка" нема в українській мові: як говорити правильно

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка в офісі за 23 с

03:26

Як повернути брудним шкарпеткам білосніжність за 30 хвилин: секретний засіб

03:00

Чотирьох знаків зодіаку чекає переломний день: коли все кардинально зміниться

02:05

З кухонь минулого у сучасні інтер’єри: яка підлога стала несподіваним трендом

00:56

Кремль уже перевіряє межу терпіння росіян: що може статися після виборів в РФВідео

00:10

Не Росія: російський комік відмежувався від своєї терористичної батьківщини

00:00

Помилка майже кожного: кінологи розповіли, як насправді не можна гладити собакВідео

09 липня, четвер
23:33

Від чого померла Бонні Тайлер: названо причину смерті

23:15

Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилиниВідео

Реклама
23:10

Найрозумніші знаки зодіаку: 3 знаки, які завжди знають, коли брешуть

22:49

Листя томатів скручується: городник розкрив рецепт перевіреного засобуВідео

22:45

У Кремлі після заяв Трампа назріває небезпечне рішення: що задумав Путін

22:30

Гроза підкаже погоду: головні прикмети й заборони на свято 10 липня

22:00

Успіх уже поруч: 3 знаки зодіаку, яким пощастить наприкінці тижня

21:36

"Путін більше не має переваги": Зеленський розкрив головний результат переговорів із Трампом

21:26

Напад на ТЦК у Львові: СБУ затримала 23-річного чоловіка - нові деталіВідео

21:04

Джон Коннор із "Термінатора-2" вперше за довгий час з'явиться на публіці

20:54

Світить штраф до 5 тисяч доларів: який одяг не варто брати за кордон

20:54

Як врятувати баштан у спеку: городник розкрив найкращий спосіб поливу й підживленняВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти