Зірка турецьких серіалів зганьбився участю у російському фільмі — деталі

Керем Бюрсін став відомим після зйомок у серіалі "Постукай у мої двері".

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Керем Бюрсін зніметься у російському фільмі / колаж: Главред, скріншот із відео

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У якому російському проєкті погодився взяти участь Керем Бюрсін

Коли і де плануються зйомки за участю турецького актора

Популярний турецький актор Керем Бюрсін, який здобув світову популярність завдяки ролі Серкана Болата в серіалі "Постукай у мої двері", ухвалив цинічне рішення. У розпал повномасштабної війни в Україні артист погодився на співпрацю з РФ заради заробітку, повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що Бюрсін зіграє роль у новому російському фільмі під назвою "Кохання поза розкладом". Зйомки проєкту за участю турецької зірки заплановані на осінь 2026 року. Щоб мінімізувати логістичні труднощі для закордонного гостя, фільм планують знімати в Стамбулі, а прем’єру на екранах країни-окупанта призначили на лютий 2027 року.

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Керем Бюрсін - турецькі серіали / фото: instagram.com, Керем Бюрсін

Таким рішенням Керем Бюрсін фактично пішов слідами своєї колишньої партнерки по знімальному майданчику та екс-коханої Ханде Ерчел. Актриса, яка зіграла Еду Йилдиз у тому ж серіалі "Постукай у мої двері", вже давно прославилася своєю відкритою любов’ю до РФ. Незважаючи на міжнародну ізоляцію агресора та щоденні вбивства українців, Ерчел регулярно відвідує Росію заради світських заходів, повністю ігноруючи військові дії РФ в Україні.

Керем Бюрсін - "Постукай у мої двері" / скріншот із відео

Нагадаємо, роман між Бюрсіном та Ерчел зав’язався саме під час роботи над їхнім спільним проєктом, який вийшов у 2020 році. Актори перебували у стосунках кілька років, проте у 2022 році офіційні представники Керема Бюрсіна заявили про їхнє розставання. Як з’ясувалося, попри розрив у особистому житті, погляди на заробіток у колишньої пари виявилися абсолютно однаковими.

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Про персону: Керем Бюрсін Керем Бюрсін - турецький актор і фотомодель. Найбільшу популярність йому принесли ролі в серіалах "Постукай у мої двері", "В очікуванні сонця", "Справа честі". Був обличчям брендів Lipton, Nike, Nescafé, H&M, Hublot та BMW. Часто з’являється на обкладинках популярних глянцевих видань.

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