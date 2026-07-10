Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірка турецьких серіалів зганьбився участю у російському фільмі - деталі

Христина Трохимчук
10 липня 2026, 10:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Керем Бюрсін став відомим після зйомок у серіалі "Постукай у мої двері".
Керем Бюрсін зніметься у російському фільмі
Керем Бюрсін зніметься у російському фільмі / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • У якому російському проєкті погодився взяти участь Керем Бюрсін
  • Коли і де плануються зйомки за участю турецького актора

Популярний турецький актор Керем Бюрсін, який здобув світову популярність завдяки ролі Серкана Болата в серіалі "Постукай у мої двері", ухвалив цинічне рішення. У розпал повномасштабної війни в Україні артист погодився на співпрацю з РФ заради заробітку, повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що Бюрсін зіграє роль у новому російському фільмі під назвою "Кохання поза розкладом". Зйомки проєкту за участю турецької зірки заплановані на осінь 2026 року. Щоб мінімізувати логістичні труднощі для закордонного гостя, фільм планують знімати в Стамбулі, а прем’єру на екранах країни-окупанта призначили на лютий 2027 року.

відео дня
Керем Бюрсін - турецькі серіали
Керем Бюрсін - турецькі серіали / фото: instagram.com, Керем Бюрсін

Таким рішенням Керем Бюрсін фактично пішов слідами своєї колишньої партнерки по знімальному майданчику та екс-коханої Ханде Ерчел. Актриса, яка зіграла Еду Йилдиз у тому ж серіалі "Постукай у мої двері", вже давно прославилася своєю відкритою любов’ю до РФ. Незважаючи на міжнародну ізоляцію агресора та щоденні вбивства українців, Ерчел регулярно відвідує Росію заради світських заходів, повністю ігноруючи військові дії РФ в Україні.

Керем Бюрсін -
Керем Бюрсін - "Постукай у мої двері" / скріншот із відео

Нагадаємо, роман між Бюрсіном та Ерчел зав’язався саме під час роботи над їхнім спільним проєктом, який вийшов у 2020 році. Актори перебували у стосунках кілька років, проте у 2022 році офіційні представники Керема Бюрсіна заявили про їхнє розставання. Як з’ясувалося, попри розрив у особистому житті, погляди на заробіток у колишньої пари виявилися абсолютно однаковими.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська ведуча Соломія Вітвіцька поділилася своїми емоціями з приводу вагітності та очікування народження дитини. У своєму Instagram знаменитість опублікувала ніжну фотосесію та розповіла, що переходить на новий етап.

Також Максим Галкін та його дружина, співачка Алла Пугачова, потрапили в об'єктиви камер під час відпочинку в латвійській Юрмалі. Шанувальники особливо звернули увагу на те, наскільки ніжно подружжя ставиться одне до одного. Артисти охоче пішли назустріч фанатці та зробили пам’ятний знімок.

Читайте також:

Про персону: Керем Бюрсін

Керем Бюрсін - турецький актор і фотомодель. Найбільшу популярність йому принесли ролі в серіалах "Постукай у мої двері", "В очікуванні сонця", "Справа честі". Був обличчям брендів Lipton, Nike, Nescafé, H&M, Hublot та BMW. Часто з’являється на обкладинках популярних глянцевих видань.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

11:36Війна
Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

11:03Синоптик
РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

10:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилини

Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилини

"Він як ангел": Юрій Рибчинський зізнався, яка зірка стала для нього другим сином

"Він як ангел": Юрій Рибчинський зізнався, яка зірка стала для нього другим сином

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця на вулиці за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця на вулиці за 29 с

Останні новини

12:16

Шкільна головоломка із сірниками, над якою годинами думають дорослі

11:58

До якого віку треба виховувати дитину: неочікувана відповідь психолога

11:54

Чому 11 липня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

11:49

HR-лідери про дефіцит талантів, нові професії та стійкість команд: як пройшов HR Wisdom Summit 2026

11:38

Правда про сонячні панелі: що з ними відбувається через кілька років

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
11:36

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

11:35

Огірки більше не гіркнутимуть від спеки: що потрібно зробити, аби врятувати врожай

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 11 липня: Свиням - напруга, Драконам - новий етап

11:03

Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

Реклама
10:56

РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

10:51

Зірка турецьких серіалів зганьбився участю у російському фільмі — деталі

10:39

П’ять знаків отримають шанс змінити життя: кому особливо пощастить

10:37

Чому верхівка моркви стає зеленою: більшість допускається однієї помилкиВідео

10:17

Що насправді означає літера D на "механіці": відповідь здивує багатьох водіїв

10:08

Простий рецепт котлет з хека: вийдуть соковиті і без зайвої олії

09:53

Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму – ISW

09:51

"Скоро ми зустрінемося": Вітвіцька зробила заяву про свою вагітність

09:41

"До перелому у війні ще далеко": Сирський назвав області, які прагне захопити РФ

09:17

Фесенко: зустріч Зеленського і Трампа стала рекордною за кількістю компліментів на адресу УкраїниПогляд

09:17

Гороскоп на завтра, 11 липня: Близнюкам - сюрприз, Скорпіонам - суперечка

Реклама
09:07

Українцям доведеться замінити водійські посвідчення: коли та чому

08:59

Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь

08:56

Унікальні й неповторні: які українські слова "ламають" перекладачі

08:13

Путін може зупинити війну цього року: ЗМІ дізналися, що стане останньою краплею

08:13

Ціни на АЗС полетять вгору: відома дата, коли бензин та дизель подорожчають

07:24

Євпаторія і Саки знеструмлені: у Криму атаковано важливий енергетичний вузол

06:38

У Краснодарському краї і Таганрозі прогриміли вибухи, НПЗ в вогні: що відомо

05:55

Пугачову та Галкіна застали на романтичному рандеву: прихильниця поділилася фото

05:26

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здаєтьсяВідео

05:11

Гортензії не в’янутимуть у спеку: головне правило літнього поливу

04:41

Слова "взятка" нема в українській мові: як говорити правильно

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка в офісі за 23 с

03:26

Як повернути брудним шкарпеткам білосніжність за 30 хвилин: секретний засіб

03:00

Чотирьох знаків зодіаку чекає переломний день: коли все кардинально зміниться

02:05

З кухонь минулого у сучасні інтер’єри: яка підлога стала несподіваним трендом

00:56

Кремль уже перевіряє межу терпіння росіян: що може статися після виборів в РФВідео

00:10

Не Росія: російський комік відмежувався від своєї терористичної батьківщини

00:00

Помилка майже кожного: кінологи розповіли, як насправді не можна гладити собакВідео

09 липня, четвер
23:33

Від чого померла Бонні Тайлер: названо причину смерті

23:15

Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилиниВідео

Реклама
23:10

Найрозумніші знаки зодіаку: 3 знаки, які завжди знають, коли брешуть

22:49

Листя томатів скручується: городник розкрив рецепт перевіреного засобуВідео

22:45

У Кремлі після заяв Трампа назріває небезпечне рішення: що задумав Путін

22:30

Гроза підкаже погоду: головні прикмети й заборони на свято 10 липня

22:00

Успіх уже поруч: 3 знаки зодіаку, яким пощастить наприкінці тижня

21:36

"Путін більше не має переваги": Зеленський розкрив головний результат переговорів із Трампом

21:26

Напад на ТЦК у Львові: СБУ затримала 23-річного чоловіка - нові деталіВідео

21:04

Джон Коннор із "Термінатора-2" вперше за довгий час з'явиться на публіці

20:54

Світить штраф до 5 тисяч доларів: який одяг не варто брати за кордон

20:54

Як врятувати баштан у спеку: городник розкрив найкращий спосіб поливу й підживленняВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти