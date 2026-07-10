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Путін може зупинити війну цього року: ЗМІ дізналися, що стане останньою краплею

Анна Косик
10 липня 2026, 08:13
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Україна почала кампанію, яка тисне на кремлівсього диктатора.
Путин, атака на Россию
Україна може дотиснути диктатора / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/ssternenko

Головне:

  • Розширення Україною зони ударів вглиб РФ може стати викликом для Кремля
  • Якщо Україна продовжить атакувати Росію, Путін може припинити війну

Україна розширила зону ударів вглиб країни-агресорки Росії. Про це стало відомо після успішної атаки на найбільший НПЗ РФ в Омську. Тепер під загрозою опинилися і надважливі російські об'єкти нафтогазової промисловості в Західному Сибіру та сотні ключових військових об'єктів.

Як пише видання The Wall Street Journal, за словами заслуженого наукового співробітника Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джеймса Хендерсона, розширення зони ударів вглиб РФ Україною стає серйозним викликом для енергетичної системи ворога.

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Путін може зупинити війну цього року: ЗМІ дізналися, що стане останньою краплею
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

"У певному сенсі удар по Омську цілком може стати тією краплею, яка переповнила чашу", - додав він.

Україна тисне на Путіна своєю повітряною кампанією

Стратегічна мета повітряної кампанії України полягає в тому, щоб змусити кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна погодитися на припинення війни вздовж нинішньої лінії фронту. Поки що немає жодних ознак того, що цей підхід працює.

Однак, як пояснив російський енергетичний експерт з Норвегії Михайло Крутіхін, якщо українські удари продовжаться, а паливна криза в Росії посилиться, виникнуть системні хвильові ефекти.

У певний момент такий зростаючий тиск може змусити Путіна припинити війну. Українські чиновники сподіваються, що це може статися навіть цього року.

"Якщо врахувати теорію стратегічних ігор, Путін вдає, що він божевільний, і що він не зупиниться. Проте в якийсь момент він зупиниться, тому що він раціональний гравець... Але для цього Росія має відчути в п’ять-десять разів більше болю, ніж зараз", – сказав президент Київської школи економіки та колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов.

Україна буде бити по РФ власною балістикою

Главред писав, що за словами співзасновника і головного конструктора української оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана, восени 2026 року Україна почне випробовувати власну балістичну ракету по ворожих цілях.

Випробовувати балістичну ракету насамперед будуть на добре захищених військових підприємствах та Москві. Штілерман переконаний, що ППО РФ не зможе її перехопити належним чином.

Повітряна кампанія України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 10 липня у Краснодарському краї РФ було атаковано Ільський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів півдня Росії.

Напередодні воїни СБУ уразили дві нафтобази – у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України завдали ураження двом НПЗ, пункту дислокації ракетної бригади та терміналу перевалки нафтопродуктів у Криму.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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