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Піхота йде на штурм: РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході

Олексій Тесля
26 лютого 2024, 12:48
Інтенсивність авіаударів РФ становить 60-70 разів на день, розповів Анатолій Нікітін.
Піхота йде на штурм: РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході
У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Авдіївки / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

В районі Авдіївки Донецької області ситуація складна, ворог використовує велику кількість техніки і живої сили, розповів молодший сержант батальйону БПАК, 3-й ОШБр Анатолій Нікітін (позивний Бетон).

Як підкреслив він в ефірі Громадського радіо, Третя окрема штурмова бригада продовжує воювати в околицях Авдіївки.

"Ворог дуже тисне, ворог почав масовано використовувати керовані авіаційні бомби, так звані КАБи, він їх не жаліє. Ворог намагається витиснути нас, задум його зрозумілий. Він йде уздовж природних перешкод, намагаючись взяти такі населені пункти, як Ласточкине, Первомайське, Орлівка тощо. Ми працюємо від оборони, намагаємося завдати найефективніші вогневі ураження по ворожій живій силі. Ворог майже не використовує важку техніку, натомість завдає масованих авіаударів, а потім йде багато-багато піхоти", - зазначив український захисник.

відео дня

Нікітін додав, що інтенсивність авіаударів становить 60-70 разів на день. При цьому окупанти зазнають втрат, зокрема, ті війська РФ, які штурмують українські позиції в районі Авдіївки, за місяць можуть бути знищені.

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація навколо Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що Авдіївка - нова лінія оборони. На ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає війська з Авдіївки. Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку і зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що Захисників України вивели для збереження артилерії і снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.

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Авдіївка війна на Донбасі війна Росії та України
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