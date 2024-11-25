Україна може забути про відключення світла: експерт сказав, коли скасують графіки

Відсутність сильних морозів і завершення дії потужного антициклону сприятимуть скасуванню графіків відключень, зазначив Станіслав Ігнатьєв.

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Коли в Україні скасують відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Відключення світла в Україні можуть скасувати до кінця цього тижня

На скасування графіків може вплинути погода, завершення аварійних робіт та відсутність атак по енергосистемі

Графіки відключень електроенергії в Україні можуть скасувати до кінця цього тижня. Світло не вимикатимуть за умов відсутності нових масованих атак з боку Росії, завершення аварійних робіт та сприятливої погоди. Про це заявив енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24.

Ігнатьєв зазначив, що наразі в більшості регіонів країни обмеження на електропостачання застосовуються лише вранці та ввечері, і то — тільки для однієї черги побутових споживачів. За його словами, це відносно непоганий показник стану енергосистеми.

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"Очікується, якщо не буде масштабних обстрілів, то до кінця цього тижня ми завершимо певні аварійні роботи... Це нам дозволить не застосовувати графіки вже в кінці цього тижня" - спрогнозував екперт.

Ігнатьєв також уточнив, що погодні умови сприятимуть покращенню ситуації, оскільки прогнозується відсутність сильних морозів, а потужний антициклон, який наразі впливає на Україну, швидко покине територію країни. Це дасть можливість енергетикам уникнути додаткових навантажень на систему, що в свою чергу сприятиме скасуванню графіків відключень електроенергії.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, графіки відключення електроенергії в Україні 25 листопада діятимуть з 14:00 до 20:00. Відключення будуть застосовуватись лише в обсягах однієї черги.

Як повідомляв Главред, через пошкодження енергообʼєктів під час атаки 17 листопада, найбільші обмеження електроенергії впроваджені в центральних та східних областях України. Експерт Геннадій Рябцев запевнив, що обмеження не триватимуть довго, оскільки роботи з відновлення йдуть успішно.

В YASNO пояснили, чому графіки відключень світла постійно змінюються. За словами експертів, постійні атаки РФ на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють створювати стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед.

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Хто такий Станіслав Ігнатьєв? Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

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