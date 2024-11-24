Українців попередили про відключення електроенергії: графік на 25 листопада

Причиною обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки РФ.

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Українцям назвали графіки відключень електроенергії / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

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25 листопада застосовуватимуться обмеження постачання е/е

Обсяги обмежень протягом доби можуть змінитися

Погодинні графіки відключення електроенергії у понеділок, 25 листопада, діятимуть із 14:00 до 20:00.

"Завтра, 25 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть такими: 14:00-20:00 - одна черга відключень", - ідеться в повідомленні НЕК "Укренерго".

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У компанії уточнили, що причиною тимчасового введення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога швидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Тим часом у НЕК наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

/ Главред

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах", - додали в компанії.

У НЕК "Укренерго" також закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини за темою

Раніше експерт заявив про те, що відключень електроенергії стане менше. Українські енергетики активно працюють над усуненням наслідків російських ударів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в деяких областях України змінили графіки відключень. Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень.

Як повідомляв Главред, обмежень буде значно менше. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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