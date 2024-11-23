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Достатньо добрі перспективи: експерт порадував, що відключень світла стане менше

Даяна Швець
23 листопада 2024, 15:17
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Українські енергетики активно працюють над усуненням наслідків російських ударів
Достатньо добрі перспективи: експерт порадував, що відключень світла стане менше
В Україні наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

На що чекати українцям:

  • В центральних і східних областях найжорсткіші обмеження електроенергії
  • В Україні ситуація ускладнена через значні пошкодження трансформаторних підстанцій
  • Роботи по відновленню електропостачання просуваються достатньо успішно

Сьогодні, 23 листопада, діятиме лише одна черга відключень - з 8:00 до 22:00, таким чином можна зробити висновок, що відключень світла стане менше.

Про це йдеться в повідомленні Укренерго в соцмережі Telegram.

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Як відомо, через пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада, найбільше обмеження електроенергії впроваджені в центральних і східних областях.

Однак українські енергетики активно працюють над усуненням наслідків російських ударів. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у коментарі для 24 Каналу висловив думку, що такі обмеження не триватимуть довго.

Достатньо добрі перспективи: експерт порадував, що відключень світла стане менше
Що означають черги відключень електроенергії / Инфографика: Главред

Рябцев пояснив, що подібні проблеми з розподілом електроенергії вже виникали раніше, але зараз ситуація ускладнена через значні пошкодження трансформаторних підстанцій, які відповідають за передачу енергії.

"Але це не означає, що ці обмеження триватимуть довго. Є достатньо добрі перспективи. Я не хочу знову називати дві – три доби. Втім, бачимо, що роботи просуваються достатньо успішно",– підкреслив він.

Експерт наголосив на необхідності підтримки енергетиків з боку держави. Наприклад, уряд може ухвалити рішення про зміну прайс-кепів або їх скасування, що сприятиме імпорту електроенергії, який зараз становить лише 15–20% від загальних потреб. Також важливо визначити, хто саме належить до категорії захищених споживачів.

"Бо у цьому переліку захищених на підприємства критичної інфраструктури припадає лише третина, всі інші "примазалися". Але чомусь Кабінет міністрів досі не затверджує новий перелік. Це ускладнює боргову проблему, загострює її, не дозволяє нормально працювати всім компаніям, які генерують, передають, розподіляють електричну енергію", – пояснив Рябцев.

Окрім цього, є низка інших заходів, які можуть покращити роботу енергетиків та прискорити відновлення пошкоджених об’єктів. Подальший прогрес залежатиме від узгодженої співпраці, на якій постійно наголошують прем’єр-міністр Денис Шмигаль і представники уряду.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що обмежень буде значно менше. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Водночас в YASNO пояснили, чому графіки відключень світла постійно змінюються. На жаль, постійні атаки РФ на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють створювати стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед.

Окрім цього, в "Укренерго" озвучили терміни, коли скасують графіки відключень світла. Вказується, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні".

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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