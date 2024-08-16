Україна втратила винищувач МіГ-29: що відомо

Російські окупанти кілька разів вдарили балістичиними ракетами по Дніпру, під удар потрапив український МіГ-29.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-poteryala-istrebitel-mig-29-ignat-10589192.html Посилання скопійоване

Росіяни знищили український МіГ-29 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, armyinform.com.ua

У п'ятницю, 16 серпня, російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру. Внаслідок ворожого удару Україна втратила винищувач МіГ-29. Про це повідомив полковник Юрій Ігнат у Facebook.

"На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна..." - написав Ігнат.

Повітряне командування "Схід" у коментарі "УП" повідомило, що близько полудня ворог завдав удару по Дніпру трьома ракетами "Іскандер-М". А близько 17:00 росіяни здійснили повторний балістичний удар. Про наслідки ударів у командуванні не повідомлили.

відео дня

Згодом полковник Юрій Ігнат підтвердив, що внаслідок повторного удару Україна втратила винищувач МіГ-29. Всі члени екіпажу залишилися неушкодженими.

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Знищення російських літаків - удар по аеродрому "Оленья"

27 липня українські дрони вразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья". Атака сталася поблизу Оленегорська, де базується стратегічна авіація Росії.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що удар по аеродрому "Оленья" може бути більш руйнівним для росіян, ніж зараз відомо Україні. Під час цієї атаки українські дрони вперше залетіли на відстань 1800 км.

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що на аеродромі "Оленья" вразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред