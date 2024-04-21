У Сенаті США розкрили ймовірні терміни передачі Україні далекобійних ракет ATACMS

Пакет допомоги США Україні включатиме далекобійні озброєння, підкреслив Марк Ворнер.

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Марк Ворнер оцінив ймовірність передачі Україні ATACMS / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, Facebook/MarkRWarner

Сполучені Штати Америки можуть почати передачу Україні озброєнь, зокрема тактичних ракет ATACMS, уже наступного тижня.

Про це заявив голова комітету з розвідки Сенату Конгресу Марк Ворнер в ефірі телеканалу CBS.

"Нам повідомили, що тільки-но президент підпише (законопроєкт, - ред.), переконавшись, що Конгрес виконає свою роботу, ці озброєння будуть відправлені до кінця тижня", - заявив він.

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Американський сенатор додав, що пакет допомоги включатиме далекобійні озброєння, зокрема ATACMS.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

"Я вважаю, що адміністрація в останні місяці була готова підготувати і надати ATACMS. Це прописано в законопроєкті", - додав Ворнер.

Допомога США Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроєкти швидко будуть підтримані в Сенаті, а потім підписані Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сенат США готовий розглянути законопроєкт про допомогу Україні - стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, який було ухвалено Палатою представників, уже у вівторок, 23 квітня.

/ Инфографика Главреда

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