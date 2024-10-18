Позиції ЗСУ на Харківщині посилились: що цьому сприяло пояснив Снєгирьов

Створено подальші умови для тактичних успіхів Сил оборони України.

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ГУР покращили становище ЗСУ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: deepstate, фото: Генеральний штаб ЗСУ

У районі населеного пункту Липці Харківської області підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдалось здійснити насправді унікальну операцію. Воїни успішно зачистили 400 гектарів лісистої місцевості, не дивлячись на складний рельєф місцевості та укріплені позиції противника. Перед операцією ворог "закопався" у глибокі розгалужені "нори".

Деталями поділився військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони зачистили їх за два місяці. Причому площа зачищеної території — понад 400 гектарів. Рельєф місцевості — це перепади висот, яри, балки, по суті, досить складний рельєф, з огляду на те, що позиції противника — це фактично одномісні нори… Це дуже серйозний укріпрайон, що зачищено українськими захисниками і, відповідно, створені подальші умови для тактичних успіхів Сил оборони України", — прокоментував він.

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За словами експерта, підрозділам ГУР МО вдалося фактично без втрат завести на цю територію особовий склад 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія". Саме він виконує стабілізаційні заходи на цій ділянці фронту.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

"Нагадаю, це не перша успішна операція спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони. До цього бійцями ГУР було звільнено найскладніший промисловий об’єкт — Вовчанський агрегатний завод. Ці дві операції значно посилили позиції Сил оборони України на Вовчанському напрямку. Щобільше, створили передумови для подальшої деокупації захоплених українських земель. І слід зазначити, що Головне управління розвідки Міністерства оборони продовжує успішну тактику спільних операцій із Національною гвардією у проведенні подібного характеру операцій", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше Главред озвучив напрямок, де ворог готує наступ. Як зазначалося, агресори готують бойові підрозділи для наступу на Півдні.

Окрім цього, ворог застосував "тактику Вугледара" для ще одного міста. Там ситуація залишається важкою, ворог намагається охопити місто з флангів.

Як відомо, північнокорейських солдатів активно перекидають на війну з Україною. У Південній Кореї назвали кількість таких військ.

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